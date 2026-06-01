Ponen en marcha las pruebas del Metro de Bogotá y se confirma operación para el 2028

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Durante la jornada realizada en la estación Gibraltar, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la ciudad cumplió el compromiso adquirido hace más de dos años para que en mayo de 2026 los trenes comenzaran a rodar en pruebas sobre el viaducto.

“Nos comprometimos hace más de dos años a hacer todo lo necesario para garantizar que en mayo de 2026 los trenes empezaran a rodar en pruebas por el viaducto y cumplimos. Aquí estamos”, afirmó el mandatario capitalino.

El alcalde destacó el trabajo articulado de la Empresa Metro de Bogotá, la interventoría, Línea 1 del Metro de Bogotá y los más de 16.500 trabajadores que actualmente participan en la construcción del proyecto, provenientes de diferentes regiones del país.

“El Metro de nuestra ciudad lo están construyendo personas de todos los rincones de Colombia”, señaló.

Galán reiteró que el Metro representa mucho más que un sistema de transporte y aseguró que será el eje de una transformación urbana, económica y social para la ciudad.

“Este proyecto es un sueño de más de 80 años en Bogotá y una deuda histórica con la ciudad. El Metro de Bogotá es una realidad”, expresó.

La Administración Distrital destacó que el proyecto permitirá transformar más de 140 hectáreas de espacio público, generar nuevas oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas al trazado.

Asimismo, el alcalde explicó que las pruebas avanzarán progresivamente durante los próximos meses. Actualmente, los trenes se movilizan a baja velocidad como parte de la fase inicial de verificación técnica, pero gradualmente aumentarán su capacidad operativa.

“Una persona que hoy se demora más de una hora y media entre la estación 1 Gibraltar y la calle 72 podrá hacer ese recorrido en aproximadamente 27 minutos”, indicó.

El mandatario agregó que los trenes alcanzarán velocidades superiores a los 60 kilómetros por hora en algunos tramos del recorrido, con una velocidad promedio operacional cercana a los 43 kilómetros por hora, incluyendo las paradas.

Las pruebas sobre el viaducto continuarán avanzando en junio hacia la estación 4, ubicada cerca de Compensar Kennedy. Además, este año deberán llegar a Bogotá los 19 trenes restantes de la Línea 1; actualmente la ciudad ya cuenta con 11.

De igual forma, la Administración distrital proyecta culminar este año los 23,9 kilómetros del viaducto, de los cuales ya se han construido cerca de 14,5 kilómetros.

Por su parte, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, destacó que el inicio satisfactorio de las pruebas es el resultado de la integración de múltiples componentes técnicos y humanos desarrollados en distintas etapas del proyecto.

“Cuando todo eso se junta y el tren se para sobre los rieles, se conecta con la fase eléctrica y se mueve, sucede la magia. La magia de que todo se integró”, afirmó Narváez.

Narváez explicó igualmente que el avance actual refleja el trabajo coordinado de las fases civil, ferroviaria, eléctrica, de comunicaciones y de fabricación del material rodante.

El alcalde Galán también anunció el lanzamiento de la estrategia “Bogotá Modo Metro”, una iniciativa pedagógica orientada a fortalecer la cultura ciudadana, el respeto por el sistema y el cuidado de lo público.

“Este proyecto no es de un alcalde ni de unos alcaldes. Este proyecto es de todos los habitantes de Bogotá y tenemos que cuidarlo entre todos”, manifestó.

Finalmente, el mandatario ratificó que la Línea 1 del Metro estará completamente terminada en septiembre de 2027 y que en marzo de 2028 iniciará la operación comercial para los ciudadanos.