Finalizan obras de ampliación de las estaciones de TransMilenio Calle 187 y Terminal, entran en operación y estrenan servicios

Foto: TrasnMilenio.

Los bogotanos y bogotanas que viven en las localidades de Suba y Usaquén, así como los miles de ciudadanos que transitan diariamente por la autopista Norte, ya pueden disfrutar de una transformación total en su forma de viajar, gracias a la ampliación de las estaciones de TransMilenio Calle 187 y Terminal.

Con esta ampliación, los servicios D55 y B55 operan en estas estaciones, fortaleciendo la conectividad entre las troncales Norte y Calle 80, y ampliando las alternativas de viaje para los usuarios.

“En la Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán ya llegamos a ocho estaciones terminadas. En las estaciones Calle 187 y Terminal ampliamos cuatro vagones, pasando de 870 metros cuadrados a casi 2.700 metros cuadrados construidos. Lo más importante es que mejoramos las condiciones del terreno con más de 1.500 pilotes instalados y construimos un kilómetro de vías nuevas. Estamos construyendo infraestructura con propósito, pensada para mejorar la calidad de vida de más de 160.000 personas. Vamos a seguir trabajando para mejorar la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de los bogotanos”, aseguró Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Debido a la creciente demanda de usuarios al sistema, se necesitaba más espacio para reducir la congestión. Por eso, el objetivo de la ampliación fue pasar de tener estaciones de solo 874 metros cuadrados a 2641 metros cuadrados de espacio total.

“Recibimos por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) la ampliación de nuestras estaciones Calle 187 y Terminal. Esta obra nos permite aumentar la capacidad para reducir la congestión y, adicionalmente, poner en operación la parada de las rutas D55 y B55, fortaleciendo la conexión entre la troncal Norte y la troncal de la calle 80. Sabemos que fue un periodo difícil para nuestros usuarios durante la construcción, pero valió la pena. Gracias a esta intervención, reorganizamos nuestros servicios, incorporamos una ruta adicional y mejoramos la experiencia de viaje de más de 21 000 usuarios que utilizan estas estaciones diariamente. Con esta entrega, ya son ocho las estaciones que hemos recibido por parte del IDU, contribuyendo a una mejor movilidad y a una mayor calidad de vida para nuestros usuarios”, aseguró la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz.

La obra incluyó en las estaciones Calle 187 y Terminal la construcción de dos vagones nuevos en cada estación para un total de cuatro, pasarelas de conexión para un total de seis y ampliación de los dos vagones existentes, se hincaron cerca de 1.500 pilotes para garantizar la firmeza del suelo en estas nuevas estructuras, así como la construcción de cerca de un kilómetro de vía nueva para TransMilenio y el mantenimiento de 1,5 kilómetros de vía del sistema de transporte público.

Distribución de operación de servicios en las estaciones de TransMilenio Calle 187 y Terminal

A partir de la implementación del cuarto vagón, la asignación de rutas en las estaciones Calle 187 y Terminal se definen así:

Vagón 1: 8, D55 y G11.

Vagón 2: K16 y L18.

Vagón 3: B16, B18 y B55.

Vagón 4: 8 y B11.

Ampliación de ocho estaciones entregadas en el gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán

En lo que va corrido de la Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, el IDU ya le ha entregado a TransMilenio la ampliación de ocho estaciones, lo que representa una mejora sustancial en la experiencia del usuario y la calidad del servicio, al tener más espacio y acceso a todas las tipologías de buses.

Universidad Nacional: entregada en abril de 2024.

Ricaurte: entregada en junio de 2024.

Puente Largo: entregada en noviembre de 2024.

Socorro: entregada en mayo de 2025.

Olaya: entregada en junio de 2025.

Campiña: la ampliación del vagón se entregó en diciembre de 2024 y el vagón nuevo en diciembre de 2025.

Calle 187: entregada junio de 2026.

Terminal: entregada junio de 2026.

La Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán cumple el compromiso de entregar infraestructuras modernas y más conectadas con el transporte público. Esta ampliación y reorganización de servicios hacen parte de la estrategia para mejorar la eficiencia operativa, aumentar la capacidad de servicio de TransMilenio y optimizar la experiencia de los usuarios en horas de alta demanda.

Iniciamos labores de conservación en puentes peatonales

Desde el 13 de mayo de 2026 se iniciaron las actividades de mantenimiento y conservación de los puentes peatonales ubicados en la autopista Norte con calles 187 y 191, que se mantienen al servicio de la ciudadanía mientras se adelantan las labores. Estas intervenciones abarcan un área de 3.273 metros cuadrados y cerca de 996 metros lineales de infraestructura peatonal.

Los trabajos buscan preservar las condiciones de seguridad, funcionalidad y accesibilidad de estas estructuras, mediante acciones de conservación preventiva y correctiva. La ejecución tendrá una duración aproximada de tres meses, por lo que se proyecta su finalización hacia mediados del tercer trimestre de 2026, beneficiando a miles de usuarios que transitan diariamente por este corredor de la ciudad.