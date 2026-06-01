    • Bogotá

    Así opera el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante junio de 2026

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de víasFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    Conoce cómo opera la medida de pico y placa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa del 1 al 30 de junio de 2026 para vehículos particulares, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Toma nota y programa tus recorridos! 

    Recuerda que la restricción de pico y placa para particulares rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

    Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

    • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
    • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

    Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante junio de 2026

    Semana del 1 al 7 de junio de 2026

    • Lunes 1 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Martes 2 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Miércoles 3 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Jueves 4 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Viernes 5 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Sábado 6 de junio: no aplica la medida de pico y placa.
    • Domingo 7 de junio: no aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 8 al 14 de junio de 2026

    • Lunes 8 de junio: aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
    • Martes 9 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Miércoles 10 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Jueves 11 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Viernes 12 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Sábado 13 de junio: no aplica la medida de pico y placa.
    • Domingo 14 de junio: no aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 15 al 21 de junio de 2026

    • Lunes 15 de junio: aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
    • Martes 16 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Miércoles 17 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Jueves 18 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Viernes 19 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Sábado 20 de junio: no aplica la medida de pico y placa.
    • Domingo 21 de junio: no aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 22 al 28 de junio de 2026

    • Lunes 22 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Martes 23 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Miércoles 24 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Jueves 25 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Viernes 26 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Sábado 27 de junio: no aplica la medida de pico y placa.
    • Domingo 28 de junio: no aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 29 al 30 de junio de 2026

    • Lunes 29 de junio: aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
    • Martes 30 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

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