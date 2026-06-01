La Media Maratón de Bogotá presentó su camiseta y medalla para la edición 2026

Foto: IDRD.

La ciudad se prepara para recibir más de 40.000 deportistas en una nueva versión de la Media Maratón de Bogotá (mmB), la cual se llevará a cabo el domingo 26 de julio de 2026.

Durante el lanzamiento oficial de la competencia fue presentada la camiseta de la edición 2026, además de la medalla que reconocerá a las personas participantes en las distancias de 10 y 21 kilómetros.

El evento cuenta con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y convoca a corredores de más de 60 países, incluidos atletas élites y aficionados que acudirán al Distrito para ser testigos de esta gran fiesta del deporte.

Reconocida por World Athletics con sellos de calidad internacional desde 2009, la mmB ha posicionado a Colombia como referente en el atletismo de ruta. Para consultar las tarifas y detalles de inscripción en el siguiente enlace: https://www.mediamaratonbogota.com/inscripcion/

Recorrido carrera 21K

Es el reto definitivo para quienes buscan llevar su rendimiento al siguiente nivel. Este recorrido atraviesa emblemáticos sectores de Bogotá, combinando calles históricas, modernos corredores viales y la inconfundible energía de una ciudad que vibra con el deporte. La hora de salida oficial es a partir de las 8:00 a. m.

Se realizarán salidas escalonadas cada ocho minutos, organizadas por bloques de tiempo estimado:

Filtro 1: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Filtro 2: 8:08 a.m.

8:08 a.m. Filtro 3: 8:16 a.m.

8:16 a.m. Filtro 4: 8:24 a.m.

Recorrido carrera 10K

Son ideales para aquellos que buscan disfrutar de una carrera vibrante, sin importar si es su primera experiencia en el running o si son corredores habituales. Este recorrido te llevará por algunas de las avenidas más importantes de Bogotá, con un trazado dinámico que combina rectas, ligeros ascensos y descensos estratégicos para mantener el ritmo. La hora de salida oficial serán las 9:30 a.m.

Se realizarán salidas escalonadas cada ocho minutos, organizadas por bloques según tu tiempo estimado:

Filtro 1: 9:30 a.m.

9:30 a.m. Filtro 2: 9:38 a.m.

9:38 a.m. Filtro 3: 9:46 a.m.

9:46 a.m. Filtro 4: 9:54 a.m.

Beneficios de participación

Antes de la Carrera

Entrenamientos gratis en Bogotá.

App de tracking.

En Expomedia

Camiseta oficial.

Número de competencia con chip de cronometraje.

Bolsa oficial del evento.

Acceso a más de 120 marcas patrocinadoras.

Durante la carrera

Medalla de finalización.

Recorridos certificados por World Athletics.

Atención de primeros auxilios.

Acompañamiento logístico.

Guardarropa.

Sesiones de calentamiento y vuelta a la calma.

Certificado de finalista.

Para inscripciones empresariales, por favor comunícate al teléfono 601 256 3765 ext. 111, al celular 311 836 1853 o al correo cgaona@correcaminoscolombia.com.