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    La Media Maratón de Bogotá presentó su camiseta y medalla para la edición 2026

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Medallas oficiales de la Media Maratón de Bogotá 2026Foto: IDRD.

    La ciudad se prepara para recibir más de 40.000 deportistas en una nueva versión de la Media Maratón de Bogotá (mmB), la cual se llevará a cabo el domingo 26 de julio de 2026.

    Durante el lanzamiento oficial de la competencia fue presentada la camiseta de la edición 2026, además de la medalla que reconocerá a las personas participantes en las distancias de 10 y 21 kilómetros.

    El evento cuenta con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y convoca a corredores de más de 60 países, incluidos atletas élites y aficionados que acudirán al Distrito para ser testigos de esta gran fiesta del deporte.

    Reconocida por World Athletics con sellos de calidad internacional desde 2009, la mmB ha posicionado a Colombia como referente en el atletismo de ruta. Para consultar las tarifas y detalles de inscripción en el siguiente enlace: https://www.mediamaratonbogota.com/inscripcion/

    Recorrido carrera 21K

    Es el reto definitivo para quienes buscan llevar su rendimiento al siguiente nivel. Este recorrido atraviesa emblemáticos sectores de Bogotá, combinando calles históricas, modernos corredores viales y la inconfundible energía de una ciudad que vibra con el deporte. La hora de salida oficial es a partir de las 8:00 a. m.

    Se realizarán salidas escalonadas cada ocho minutos, organizadas por bloques de tiempo estimado:

    • Filtro 1: 8:00 a.m.
    • Filtro 2: 8:08 a.m.
    • Filtro 3: 8:16 a.m.
    • Filtro 4: 8:24 a.m.

    Recorrido carrera 10K

    Son ideales para aquellos que buscan disfrutar de una carrera vibrante, sin importar si es su primera experiencia en el running o si son corredores habituales. Este recorrido te llevará por algunas de las avenidas más importantes de Bogotá, con un trazado dinámico que combina rectas, ligeros ascensos y descensos estratégicos para mantener el ritmo. La hora de salida oficial serán las 9:30 a.m.

    Se realizarán salidas escalonadas cada ocho minutos, organizadas por bloques según tu tiempo estimado:

    • Filtro 1: 9:30 a.m.
    • Filtro 2: 9:38 a.m.
    • Filtro 3: 9:46 a.m.
    • Filtro 4: 9:54 a.m.

    Beneficios de participación

    Antes de la Carrera

    • Entrenamientos gratis en Bogotá.
    • App de tracking.

    En Expomedia

    • Camiseta oficial.
    • Número de competencia con chip de cronometraje.
    • Bolsa oficial del evento.
    • Acceso a más de 120 marcas patrocinadoras.

    Durante la carrera

    • Medalla de finalización.
    • Recorridos certificados por World Athletics.
    • Atención de primeros auxilios.
    • Acompañamiento logístico.
    • Guardarropa.
    • Sesiones de calentamiento y vuelta a la calma.
    • Certificado de finalista.

    Para inscripciones empresariales, por favor comunícate al teléfono 601 256 3765 ext. 111, al celular 311 836 1853 o al correo cgaona@correcaminoscolombia.com.

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