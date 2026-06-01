Se fortalece la Ciclovía de Bogotá con ‘Pit Stop’ para animales de compañía

Foto: IDRD.

Debido al aumento en la presencia de animales de compañía en la Ciclovía de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), habilitó una nueva experiencia dirigida al bienestar de los animales de compañía y sus familias, a través de estaciones tipo ‘Pit Stop’ que estarán habilitadas de mayo a finales de 2026.

En lo corrido de 2026 las jornadas han registrado la presencia de 17.741 animales de compañía de razas no peligrosas y 3.304 de razas consideradas de manejo especial. El IDRD implementa esta innovación mediante un trabajo articulado con Gabrica, una compañía que impulsa el bienestar de las mascotas de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

Las estaciones contarán con espacios de aproximadamente 40 metros, diseñados para ofrecer orientación veterinaria, asesoría nutricional y actividades lúdicas e interactivas. Cada jornada espera atender cerca de 150 mascotas, con el propósito de promover hábitos saludables, cuidado preventivo y convivencia responsable entre cuidadores, animales de compañía y usuarios de la Ciclovía.

“La Ciclovía lleva a otro nivel el hecho de ser un corredor para montar bicicleta, caminar o hacer actividad física: es un escenario de encuentro, bienestar y convivencia para toda la familia. Desde el IDRD celebramos iniciativas como esta, que promueven el cuidado responsable de los animales de compañía y fortalecen el vínculo de la ciudadanía con el espacio público. Queremos que cada jornada sea una oportunidad para disfrutar la ciudad de manera segura, incluyente y corresponsable”, destacó Daniel García Cañón, director del Instituto.

En cada jornada de la Ciclovía se registra un promedio cercano a 985 mascotas de razas no peligrosas y 183 de manejo especial, cifras que evidencian la importancia de seguir generando espacios de orientación, pedagogía y acompañamiento.

“Queremos que las familias y sus mascotas vivan una experiencia diferente dentro de la Ciclovía, un espacio que ya hace parte de la cultura bogotana. Este año transformamos nuestras estaciones en verdaderos ‘Pit Stops’ del bienestar, donde las mascotas podrán recibir orientación, disfrutar actividades y compartir con sus familias en un entorno seguro y divertido”, señaló Marcela Jurado, gerente de Trade Marketing de Gabrica.

El IDRD complementa esta iniciativa con actividades orientadas a usuarios que transitan con animales de compañía, como espacios de orientación a cuidadores, pista de agility, ejercicios e hidratación para mascotas, con el propósito de fomentar el bienestar animal y fortalecer el vínculo entre las familias y sus animales de compañía.

La Administración distrital fomenta una Ciclovía de Bogotá cada vez más incluyente, cercana y diversa, en la que niñas, niños, jóvenes, adultos, personas mayores y familias interespecie se encuentran en el gran parque lineal del Distrito que ofrece 141,46 kilómetros de vías interconectadas para la recreación y la actividad física, los domingos y festivos, de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.