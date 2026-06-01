Consejo de Estado: La IA no reemplaza el criterio profesional en la rama judicial

–(Imagen iStock). El Consejo de Estado se pronunció este lunes sobre el uso de la Inteligencia Artificial, IA, en la rama judicial y advirtió que el sistema puede apoyar el trabajo jurídico, pero no reemplaza el criterio profesional ni el deber de verificar las fuentes.

Las precisiones las hizo el alto tribunal tras anunciar que rechazó un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, al encontrar que las sentencias citadas por quien presentó el recurso no existían o no correspondían a decisiones reales.

Aunque esas sentencias aparecían identificadas con radicados, fechas, magistrados ponentes y reglas jurídicas aparentemente precisas, el despacho verificó que no se encontraban en las bases oficiales del Consejo de Estado.

La decisión advierte que presentar citas de sentencias inexistentes o inexactas no es un error menor. Este tipo de actuaciones afecta la seriedad del proceso, la confianza en la administración de justicia y los deberes profesionales de quienes intervienen en un juicio, puntualizó.

Por esa razón, ordenó remitir copia del expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, para que determine si hay lugar a una investigación disciplinaria.

El Consejo de Estado reiteró que la inteligencia artificial puede apoyar el trabajo jurídico, pero no reemplaza el criterio profesional ni el deber de verificar las fuentes.

«El problema no está en usar IA, sino en presentar información no revisada como si fuera cierta ante un juez», finalizó.