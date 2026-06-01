Prográmese con las actividades de Bogotá para la Semana Ambiental 2026

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) invita a toda la ciudadanía a participar en 30 actividades gratuitas de educación ambiental y participación en diferentes localidad de la ciudad para conmemorar la Semana Ambiental 2026.

La programación incluye recorridos interpretativos, jornadas de embellecimiento, siembra de árboles y espacios relacionados con el cuidado del agua y la biodiversidad durante todo el mes de junio.

Niñas, niños, jóvenes y adultos de Bogotá podrán participar de manera gratuita en estos encuentros de cultura ambiental conectada con la protección de la naturaleza y el bienestar de las futuras generaciones del Distrito.

“Entre más conozcamos nuestros humedales, cerros, quebradas y bosques urbanos, más los valoraremos y más preparados estaremos como ciudad para enfrentar los efectos del cambio climático. Cuidar estos ecosistemas es cuidar el agua que consumimos, el aire que respiramos y nuestra calidad de vida. Por eso, cada recorrido, jornada de siembra o actividad de educación ambiental es una oportunidad para que más ciudadanos se conviertan en aliados de la protección de la naturaleza y de la construcción de una Bogotá más resiliente”, señaló la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

Un llamado mundial a la acción climática

Para la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 2026, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha decidido resaltar las señales urgentes que envía la Tierra asociadas a la emergencia climática: el aumento del nivel del mar, incendios forestales devastadores, olas de calor, el deshielo de los glaciares, entre otras; y, por supuesto, cómo las ciudades implementan soluciones y se adaptan para enfrentar la crisis ambiental.

La Alcaldía Mayor de Bogotá reafirma su compromiso con la protección de los ecosistemas, la acción climática y el fortalecimiento de una ciudadanía más consciente, participativa y comprometida con el cuidado de la ciudad y del planeta.

Agenda de actividades Semana Ambiental en Bogotá

Lunes 1 de junio de 2026

Embellecimiento del espacio público : Limpieza y recuperación.

: Limpieza y recuperación. Hora: 9:00 a. m.

Lugar: Calle 156 con carrera 7F Localidad: Usaquén

Jornada de siembra: Siembra de especies nativas para fortalecer la Estructura Ecológica Principal de la ciudad.

Hora: 9:00 a. m.

Lugar: Vereda La Unión- cuenca del río Sumapaz – Predio el Palmar

Localidad: Sumapaz

Residuos con propósito: Separar para transformar: Sensibilización sobre la gestión de residuos, separación en la fuente y estrategias de posconsumo.

Hora: 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Lugar: Virtual (Conéctate aquí)

Localidad: Chapinero

Conversatorio virtual: contaminación por ruido: Socialización de la Ley contra el ruido.

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Martes 2 de junio de 2026

Embellecimiento Colegio José Francisco Socarras: Jornada de limpieza, adecuación y ornamentación.

Hora: 12:30 p. m.

Lugar: Carrera 88 C # 66 a – 3 sur Localidad: Bosa

Miércoles de junio de 2026

Embellecimiento Colegio Gran Colombiano: Jornada de limpieza, adecuación y ornamentación.

Hora: 8:00 a. m.

Lugar: Carrera 80K 73 – 46, Colegio Gran Colombiano

Localidad: Bosa

Feria de Servicios Ambientales: Conoce la oferta institucional de las entidades del sector ambiente.

Hora: 9:00 a. m. a 12:00 m

Lugar: Plaza Fundacional de Fontibón, Carrera 100 # 17A – 27

Localidad: Fontibón.

Jornada de recuperación: Embellecimiento de espacio público.

Hora: 8:00 a. m.

Lugar: Carrera 96 # 65A Localidad: Engativá

Clima en acción: Adaptarnos para resistir: Sensibilización sobre los impactos del cambio climático y la importancia de la gestión del riesgo en el territorio.

Hora: 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Lugar: Virtual (Conéctate aquí)

Localidad: Chapinero

Jueves 4 de junio de 2026

Festival: Póngale ambiente al ambiente: Sensibilización sobre residuos, bienestar animal y Estructura Ecológica Principal.

Hora: 9:00 a. m.

Lugar: Plaza Fundacional de Bosa, Carrera 80 I # 61 – 05 sur

Localidad: Bosa

Conversatorio Cambio Climático: Aprende de sus impactos en el territorio y reflexiona sobre los desafíos y acciones en la localidad.

Hora: 2:00 p. m.

Lugar: Alcaldía Local de Barrios Unidos, Calle 74 A No. 63 – 04

Localidad: Barrios Unidos

Taller “Entre flores, insectos y aves”: Reconoce la importancia de los polinizadores y su relación con las especies vegetales.

Hora: 2:00 p. m.

Lugar: Casa LGBTI Laura Weinstein, Carrera 91 # 146C BIS – 15.

Localidad: Suba

Requiere inscripción previa aquí.

También puedes conocer: Exposiciones, mercado campesino, caminatas y más en los IMPERDIBLES de la semana

Viernes 5 de junio

Jornada de avistamiento de aves: Reconocimiento de avifauna.

Jornada de educación Ambiental: Sensibilización sobre consumo responsable y actividades artísticas de Planeta Casa Nativa y Amigos del Zuque.

Hora: 8:00 a. m. – 2:00 p. m.

Lugar: Alcaldía Local de San Cristóbal, avenida Primero de Mayo # 1 – 40 Sur.

Localidad: San Cristóbal

Jornada ambiental y de ornato: Todos por la alameda de Venecia: Recuperación y embellecimiento.

Hora: 8:30 a. m. Lugar: Barrio Venecia, Transversal 44 con calle 54a sur.

Localidad: Tunjuelito

Intervención integral al Bosque Urbano Brazo Salitre: Embellecimiento de las zonas de acceso y sensibilización sobre su cuidado y servicios ecosistémicos.

Hora: 9:00 a. m.

Lugar: Calle 65 # 56 – 1, Parque El Cuadrado.

Localidad: Barrios Unidos

Guardianes del río: Limpieza y acción colectiva: Jornada de recolección de residuos y sensibilización ambiental.

Hora: 9:00 a. m. a 12:00 p. m

Lugar: carrera Séptima con calle 39, esquina

Localidad: Chapinero (Consulta el punto exacto)

Jornada de siembra El Recreo: Siembra de especies nativas para fortalecer la Estructura Ecológica Principal y la apropiación comunitaria de este punto de la localidad.

Hora: 9:00 a. m.

Lugar: Cra 100 entre calles 69 sur y 70a sur

Localidad: Bosa

Recorrido Santa Ana la Aguadora: Reconocer e identificar la flora, fauna y los servicios ecosistémicos del sendero.

Hora: 8:00 a. m.

Lugar: Plaza Fundacional de Usaquén, carrera 6A con calle 118.

Localidad: Usaquén

Comité Operativo Local de Política Social: políticas ambientales: Conoce las políticas de gestión para la conservación de la biodiversidad y humedales de Bogotá.

Hora: 2:00 p. m.

Lugar: Colegio INEM de Kennedy, calle 38C sur # 79 – 08.

Localidad: Kennedy

Reciclatón: Aprende sobre la separación y disposición de residuos aprovechables.

Hora: 7:00 a. m.

Lugar: Colegio Eduardo Santos, carrera 19B Bis #1 C

Localidad: Los Mártires

Jornada de plantación: Siembra de árboles nativos en el sector ll de la Reserva de Humedal Meandro del Say

Hora: 8:00 a. m.

Lugar: Carrera 113 # 15F – Colcrudos

Localidad: Fontibón

Encuentro comunitario: Intercambio de experiencias y saberes comunitarios entre colectivos, vecinos, organizaciones ambientales, huerteros y emprendimientos.

Hora: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Lugar: Fidro La Palestina, Carrera 78 # 80 – 93.

Localidad: Engativá

Cuidando huellas: Bienestar animal y comunidad: Atención básica de animales de compañía y promoción del bienestar animal.

Hora: 9:00 a. m. a 12:00 p. m

Lugar: Canchas del Parque San Luis

Localidad: Chapinero

Chiva del reciclaje: Recorrido para fomentar el reciclaje en andenes y calles.

Hora: 9:00 a. m a 11:00 a. m.

Lugar: Salón comunal Capellanía, Calle 22A Bis # 93A – 6

Localidad: Fontibón

Prácticas agroecológicas sostenibles: Actividades de compostaje y educación ambiental en la huerta Huizhy.

Hora: 2:00 p. m.

Lugar: Calle 28 sur # 24 – 40

Localidad: Rafael Uribe Uribe.

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Aula itinerante en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB): Actividades sobre la importancia de los ecosistemas de humedal de la ciudad.

Hora: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Lugar: avenida Calle 63 # 68-95

Localidad: Barrios Unidos

Embellecimiento del sector: Jornada de limpieza para generar apropiación y cuidado del espacio público.

Hora: 9:00 a. m. a 12:00 m

Lugar: Bosque Urbano la Esmeralda, carrera 54 # 44C.

Localidad: Teusaquillo

Recorrido Interpretativo: Jornada de observación de la naturaleza en los senderos palafíticos, las parcelas para polinizadores y los espejos de agua.

Hora: 9:00 a. m.

Lugar: Humedal de Córdoba, Calle 127D # 56-01

Localidad: Suba

Taller ambiental: Estructura dinámica del Humedal de Techo: Recorrido de reconocimiento de flora y fauna presente en el lugar. Socialización de los procesos de sustitución y compostaje en el humedal.