Iván Cepeda ahora «emplaza» a De la Espriella a un debate y este le responde: ¿Ahora sí, cobarde?

–El candidato del presidente Gustavo Petro anunció este lunes que «emplaza» a un debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella y la respuesta de éste fue contundente: «¿Ahora sí, cobarde?». Según el aspirante de Pacto Histórico las condiciones para efectuar serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer», sin decir cuándo.

Reto y réplica se produjeron a través de las respectivas cuentas en X.

«Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron», precisó De la Espriella, tras calificarlo de «cobarde» por evadir la confrontación sobre sus propuestas durante la campaña electoral. Para luego, en trino aparte, fijar fecha y hora del debate:

Aquí está la fecha y la hora, debate en SEMANA, martes 9 de Junio a las 7 pm. Lo único que tienes que hacer @IvanCepedaCast es aceptar el resultado de la democracia que, sin razón diferente a querer desconocerla, te has negado a aceptar. Convoca a tu fórmula vicepresidencial,… https://t.co/hmiM0bGcup — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026

En su primera nota de respuesta a Cepeda, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria, le advirtió a Cepeda que primero, reconozca el resultado de las elecciones «y vamos a debatir ya mismo». Y agregó: «Esto no es con negociadores como los que acostumbras en tu acompañamiento a las FARC y demás bandidos; esto es de cara al pueblo y sin condiciones».

Además precisó: «Petro y tú tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones. Reconozcan el resultado; no sigan atizando un golpe».

De la Espriella complementó: «Que Colombia se entere de la diferencia entre el bien que busco y el mal que representa Cepeda; entre la luz de mi propuesta y la oscuridad de la marioneta de Petro».

Y convocó «a los medios de comunicación a que fijen fecha y hora para ese debate y a que exhorten a Petro y a Cepeda a reconocer el resultado de las urnas», pues subrayó: «No podemos normalizar lo que están pretendiendo hacer».

En trino aparte, De la Espriella advirtió que «Petro y su marioneta, lo he venido advirtiendo desde antes de la campaña, pretenden robarse la democracia».

A renglón seguido pidió «a las Fuerzas Armadas que recuerden su juramento a la Constitución: si ustedes lo cumplen, este par de dementes no lograrán sus sucios propósitos».

De la Espriella complementó: «Al Pueblo colombiano, le reitero: no nos vamos a dejar robar la democracia; vamos a defender la Patria por la razón o por la fuerza».

Y a la comunidad internacional le envió un mensaje: «Ante los ojos del mundo, Maduro se robó las elecciones; ya ocurrió una vez. Posen sus ojos en Colombia y no permitan que Petro y Cepeda hagan lo mismo».