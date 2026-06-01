Sector empresarial rechaza actitud de Petro; exige respetar los resultados electorales y una segunda vuelta con plenas garantías democráticas

–Los gremios empresariales reaccionaron este lunes frente a los cuestionamientos hechos por el presidente Gustavo Petro y su candidato presidencial, Iván Cepeda, a los resultados del preconteo de las elecciones cumplidas este 31 de mayo en Colombia, no obstante que este pasó a segunda vuelta.

El Consejo Gremial, que representa a los grandes «sindicatos empresariales», emitió una declaración en la cual rechazó las afirmaciones del primer mandatario al poner en duda «la transparencia e integridad del proceso electoral sin que exista un pronunciamiento de las autoridades competentes» y subrayó que «Colombia exige respeto por los resultados electorales, confianza en las instituciones y una segunda vuelta con plenas garantías democráticas».

El Consejo Gremial Nacional hizo un llamado a fortalecer las garantías democráticas, la neutralidad institucional y el respeto por la voluntad popular.

Añade que la amplia participación ciudadana en la primera vuelta presidencial constituye una nueva demostración de la fortaleza de la democracia colombiana y del compromiso de los ciudadanos con las instituciones y los mecanismos de participación democrática.

«Desde el Consejo Gremial Nacional reconocemos y respetamos los resultados expresados en las urnas, como manifestación legítima de la voluntad popular. Destacamos esta jornada como una fiesta de la democracia y valoramos la reducción de la abstención como una señal positiva de confianza ciudadana en el voto», precisa.

Igualmente expresa «su respaldo a las autoridades electorales, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, a la Fuerza Pública y a todas las instituciones que hicieron posible el desarrollo de la jornada», puntualizando que «su labor es fundamental para preservar la transparencia del proceso y garantizar el ejercicio libre del derecho al sufragio».

En este sentido, agrega, rechazamos las recientes declaraciones del Presidente de la República que ponen en duda la transparencia e integridad del proceso electoral sin que exista un pronunciamiento de las autoridades competentes, e insistimos en que cualquier controversia o reclamación debe tramitarse a través de los mecanismos institucionales

previstos por la Constitución y la ley.

De cara a la segunda vuelta presidencial, hacemos un llamado a todos los actores políticos, sociales e institucionales para que la campaña se desarrolle con respeto, altura democrática y espíritu constructivo, permitiendo a los ciudadanos tomar una decisión informada. Asimismo, consideramos fundamental contar con una observación electoral nacional e internacional amplia, independiente y oportuna, que contribuya a fortalecer la transparencia del proceso, la confianza ciudadana y las garantías para todos los participantes.

Exhortamos especialmente a los servidores públicos a observar los principios de imparcialidad, neutralidad y respeto por las garantías electorales, absteniéndose de intervenir indebidamente en la contienda o de utilizar recursos, cargos o escenarios institucionales para favorecer o afectar alguna candidatura.

Los empresarios colombianos reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la Constitución, la democracia, la separación de poderes, la seguridad jurídica y las libertades individuales y colectivas.

Estos principios son indispensables para construir confianza, atraer inversión, generar empleo formal

y promover el bienestar de los colombianos», concluyó.

Por separado, la Asociación Nacional de Industriales Colombianos, ANDI, en comunicado firmado por su presidente, Bruce Mac Master, declaró la «alerta democrática máxima», frente al «ataque sistemático del Presidente de la República al sistema electoral colombiano, y subrayó que el proceso democrático amerita la intervención de garantes internacionales que le permitan a los ciudadanos llevar a cabo una elección en paz.

Por esta razón, se considera necesario solicitar el acompañamiento de organismos internacionales especializados no solo en la observación, sino en la garantía y en la defensa de los procesos democráticos, con el fin de contribuir a que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, transparencia y plena confianza

institucional.

«En Colombia seguiremos dando la lucha institucional para defender el Estado de derecho, promover el respeto por las instituciones y evitar abusos e irregularidades que puedan afectar la confianza en eI proceso democrático. Sin embargo, hace ya algún tiempo llegó el momento de solicitar el acompañamiento de organismos internacionales que nos apoyen en esta defensa, especialmente ante las limitaciones que puedan existir para garantizar su efectividad en el ámbito local», afirmó.

Finalmente advirtió la agremiación empresarial que el respeto por los resultados electorales es, ante todo, respeto por la decisión soberana de los ciudadanos y por los principios que sustentan nuestra democracia. «Hacemos un llamado al

presidente de la República a cumplir a cabalidad sus funciones, como eI principal garante de la Constitución», finalizó el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, hizo también un urgente llamado a todos los colombianos a rodear las instituciones democráticas y respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

Advirtió que este domingo «la democracia habló con claridad. Los colombianos enviaron un mensaje contundente sobre el rumbo que desean para el país y esa decisión debe ser respetada por todos. La fortaleza de una democracia radica precisamente en la capacidad de sus dirigentes para acatar el mandato ciudadano y garantizar la estabilidad institucional».

Cabal señaló que este es un momento que exige serenidad, responsabilidad y grandeza por parte de todos los sectores políticos, al tiempo que reiteró la importancia de proteger las instituciones que garantizan la transparencia electoral, el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho.

Y agregó: «Petro lleva meses tratando de deslegitimar a las autoridades electorales, anticipando una derrota que es el resultado lógico de su nefasto gobierno. Resulta preocupante que cuando los resultados electorales favorecían al hoy presidente Petro, los datos del preconteo fueran considerados legítimos y confiables, pero que ahora, cuando los resultados no le favorecen políticamente, se pretenda sembrar dudas sobre los mismos mecanismos institucionales. La democracia no puede validarse cuando se gana y desconocerse cuando se pierde. Ese tipo de comportamientos terminan minando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas».

Finalmente, Cabal hizo un llamado a la unidad nacional y a la defensa de la democracia. «Hoy más que nunca debemos rodear nuestras instituciones, respetar la voluntad popular y enviar un mensaje de confianza al país. La democracia colombiana debe salir fortalecida de este momento y todos tenemos la responsabilidad de contribuir a ello».

Finalizó diciendo que «hoy ganó la democracia. Ahora corresponde a todos respetarla, protegerla y honrar la decisión soberana de los colombianos».