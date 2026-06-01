Cepeda enciende la polémica al fustigar a Abelardo de la Espriella por lucir la camiseta de la Selección Colombia en la jornada electoral de este domingo

–¿Por qué se está usando la camiseta de la Selección Colombia para fines electorales?, escribió, en mayúsculas, el candidato presidencial Iván Cepeda para prender el debate en la segunda jornada electoral, esto porque este domingo, su contendor Abelardo de la Espriella, junto con su familia y seguidores, aparecieron luciendo la prenda, sin tener en cuenta que hace cuatro años, entonces su candidato Gustavo Petro se puso la camiseta del combinado nacional que se disponía a participar al Mundial de Catar 2022.

¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo! Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido. ¡En 21 días haremos historia! Los espero en el cubo de cristal del Malecón del Río, para celebrar juntos esta victoria. Hoy más… pic.twitter.com/wf7ANOusVZ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 31, 2026

Cepeda se dirigió a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol para hacerles el reclamo.

«Como se pudo constatar ayer, durante la jornada electoral, el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores, utilizaron la camiseta de la Selección Colombia como prenda distintiva de su campaña electoral», reseñó el aspirante de Pacto Histórico.

«La Selección Colombia es de todos los colombianos. Su camiseta es un símbolo nacional, y tiene restricciones comerciales y políticas», añadió.

Además precisó que «su uso con fines electorales, particulares e ideológicos, es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se debe examinar. Más aún cuando estamos a pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol».

Finalmente, Cepeda indicó a los dignatarios de la Federación Colombiana de Fútbol: «Respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitarles, se pronuncien sobre cuál es la posición de la Federación, con relación al uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la mencionada campaña electoral».