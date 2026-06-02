Así rige el pico y placa en Bogotá para el servicio de transporte especial en junio de 2026

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad

Conoce cómo funciona la medida de pico y placa para vehículos de servicio de transporte especial, que incluye automóviles, camionetas o camperos de cuatro pasajeros (sin incluir conductor), del 1 al 30 de junio de 2026 en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Aquí encuentras el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

La medida para vehículos de servicio de transporte especial funciona de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Los domingos y festivos no aplica la restricción.

Así opera el pico y placa para el servicio de transporte especial en Bogotá durante junio de 2026

Semana del 1 al 7 de junio

Lunes 1 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Martes 2 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Miércoles 3 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Jueves 4 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 5 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 6 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 7 de junio: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 8 al 14 de junio

Lunes festivo 8 de junio: No aplica la medida de pico y placa.

Martes 9 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Miércoles 10 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 11 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 12 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 13 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Domingo 14 de junio: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 15 al 21 de junio

Lunes festivo 15 de junio: No aplica la medida de pico y placa.

Martes 16 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 17 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 18 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 19 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Sábado 20 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Domingo 21 de junio: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 22 al 28 de junio

Lunes 22 de mayo: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 23 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 24 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 25 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Viernes 26 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Sábado 27 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 28 de junio: No aplica la medida de pico y placa

29 y 30 de junio