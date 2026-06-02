Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes junio 2, 2026 -Dólar TRM: $ 3,562.00 (vigente 03 de junio) -Euro $ 4,138.60 -Bitcoin US$ 67.544,00 Tasa de Interés -DTF: 10,14% -UVR: $ 412,42 -Tasa de Usura 28,79% -Café US$ 3,09 -Petróleo Brent US$ 93,52 -Oro-Compra Banco de la República $ 483.821,93 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorAsí rige el pico y placa en Bogotá para el servicio de transporte especial en junio de 2026 Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 03 de junio de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 9 y 0 También podría gustarte Nacional Reforma Laboral: Arranca tercer debate en Comisión IV del Senado; hay dos ponencias, una «alternativa» y la otra «la mayoritaria» que el Gobierno no respalda; aquí sus puntos clave Ariel Cabrera martes mayo 27, 2025 Nacional Cabify presenta demanda de nulidad al decreto de Mintransporte Manuel Reyes Beltran viernes agosto 4, 2017 Nacional Una persona muerta y dos heridas dejó accidente de tránsito en Cali Andres Felipe Gama jueves septiembre 15, 2016 Nacional ONU: Cultivos de coca alcanzaron niveles históricos en Colombia en 2021; registraron 204 mil hectáreas Ariel Cabrera jueves octubre 20, 2022