-Dólar TRM: $ 3,562.00 (vigente 03 de junio)

-Euro $ 4,138.60

-Bitcoin US$ 67.544,00

Tasa de Interés

-DTF: 10,14%

-UVR: $ 412,42

-Tasa de Usura 28,79%

-Café US$ 3,09

-Petróleo Brent US$ 93,52

-Oro-Compra Banco de la República $ 483.821,93