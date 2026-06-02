    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $ 3,562.00 (vigente 03 de junio)
    -Euro $ 4,138.60
    -Bitcoin US$ 67.544,00

    Tasa de Interés

    -DTF: 10,14%
    -UVR: $ 412,42
    -Tasa de Usura 28,79%

    -Café US$ 3,09
    -Petróleo Brent US$ 93,52
    -Oro-Compra Banco de la República $ 483.821,93

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte