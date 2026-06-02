Bogotá va por el podio en la Vuelta a Colombia Femenina 2026

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) presentó a la escuadra del Equipo?Bogotá que representará a la capital en la Vuelta a Colombia Femenina 2026, que se disputará del dos al siete de junio y recorrerá más de 600 kilómetros distribuidos en seis etapas.

El certamen tendrá la participación de 23 equipos y 141 corredoras. Camila Valbuena, favorita a estar en el podio, lidera la escuadra bogotana. Para esta edición, la Lotería de Bogotá se unió al equipo como nuevo aliado para fortalecer el desarrollo del deporte femenino de alto rendimiento en el Distrito.

“Bogotá presentó oficialmente su Equipo Profesional Femenino de Ciclismo para la temporada 2026, una apuesta de la Alcaldía Mayorde Carlos Fernando Galán, del IDRD, la Liga de Ciclismo de Bogotá y sus aliados para fortalecer el deporte femenino, ampliar oportunidades deportivas y proyectar el talento capitalino en el calendario nacional. Con el respaldo de la Lotería de Bogotá, este proyecto reafirma el compromiso institucional con la equidad, el desarrollo deportivo y la construcción de referentes para nuevas generaciones”, dijo el director del Instituto, Daniel García Cañón.

El Equipo?Bogotá, que es dirigido por la entrenadora Rocío Parrado, tendrá cuatro competencias clave en lo que resta del año: la Vuelta a Colombia Femenina, la Vuelta a Boyacá, la Clásica Carmen de Viboral y el Tour Femenino.

“Estamos muy contentas con la llegada de la Lotería de Bogotá como aliado, porque hay más apoyo para nosotras y eso nos motiva, que creen en este proyecto. Vamos a la Vuelta a Colombia con todo, nos hemos preparado bien, tenemos buenas sensaciones y esperemos cómo se dan las cosas en la carrera, pero la idea que tenemos es pelear por el título”, resaltó Camila Valbuena.

Paula Ossa, ciclista paralímpica, competirá contra las convencionales gracias a su gran capacidad sobre la bicicleta, algo que además le servirá para alistar las competencias de su temporada en el sector.

«Vamos con todo a trabajar por mantener a Camila Valbuena siempre en el lote y llevarla hasta la montaña, donde ella es muy fuerte y ella puede buscar su objetivo, que es ganar la carrera o estar en el podio. Creo que tenemos cómo lograrlo”, expresó Ossa.

El recorrido oficial de la Vuelta a Colombia Femenina es el siguiente: