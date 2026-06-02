Cortes de luz este miércoles 03 de junio de 2026 en Bogotá, Soacha, Funza, Cota y Chía
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 03 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Funza, Cota y Chía, Cundinamarca.
Localidad de Chapinero
Barrio Chico Norte III Sector. De la calle 96 a calle 99 entre carrera 18 a carrera 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Fontibón
Barrio Brisas Aldea Fontibón. De la carrera 115 a carrera 117 entre calle 21 a calle 23 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio Provivienda Occidental. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 36 Sur a calle 39 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 3:15 p. m.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Barrio San Jorge Sur. De la calle 44 Sur a calle 46 Sur entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de San Cristóbal
Barrio Altamira. De la carrera 10 Este a carrera 12 Este entre calle 41 Sur a calle 43 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.
Localidad de Usaquén
Barrio Santa Bibiana. De la carrera 21 a carrera 24 entre calle 102 a calle 104 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
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Municipios aledaños a Bogotá
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Soacha, Cundinamarca
Comuna 1, Barrio La Fontana I. De la calle 27 a calle 29 entre carrera 15 a carrera 19 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:45 p. m.
Barrio Soacha. Urbanización Barichara, carrera 1 a carrera 5 entre calle 9 a calle 16 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Soacha. Urbanización Barichara, carrera 1 a carrera 5 entre calle 9 Sur a calle 16 Sur – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Ciudadela Colsubsidio. Planta Tratamiento Maipore – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Zona Industrial El Salitre. De la carrera 0 Este a carrera 5 Este entre calle 29 Sur a calle 32 Sur – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Funza, Cundinamarca
Municipio de Funza. Vereda Florida – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.
Cota, Cundinamarca
Municipio de Cota. Vereda Siberia – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.
Chía, Cundinamarca
Municipio de Chía. Sector Bojacá – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.