Desde este mes Bogotá activa cuatro unidades móviles de esterilización de animales de compañía

Foto: IDPYBA.

Como parte de la estrategia “Corta a tiempo, esteriliza”, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció la puesta en marcha, a partir de junio de 2026, de cuatro unidades móviles de esterilización que recorrerán las distintas localidades de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

Este servicio es gratis para los animales de habitantes de calle, de recicladores y de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, buscando controlar la población que nace en condiciones de extrema vulnerabilidad en muchos territorios del Distrito.

La meta del IDPYBA para este año es lograr 52.000 esterilizaciones en Bogotá. Animalistas, proteccionistas, Juntas de Acción Comunal, redes de aliados y comunidad en general podrán trasladar esta oferta a sus territorios.

El Instituto informará la apertura de agendamientos para la atención en las unidades móviles y puntos fijos de la ciudad. Cabe resaltar que este programa complementa los servicios de la Unidad de Cuidado Animal (UCA) del Distrito Capital.

Puedes conocer todos los detalles de la estrategia en la siguiente publicación de Instagram donde el director del IDPYBA, Antonio Hernández, explica cómo funcionará “Corta a tiempo, esteriliza”:

La Alcaldía Mayor de Bogotá continúa con sus programas de atención integral para los animales de compañía de la ciudad, pensando en convertir a la capital en un referente a nivel nacional y mundial.