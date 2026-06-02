Día Nacional del Campesino: La institucionalidad debe saldar la deuda histórica con la población rural y reducir las brechas de género

–En la conmemoración del Día Nacional del Campesino, la Defensoría del Pueblo llama la atención de toda la institucionalidad competente, pues persisten problemáticas que afectan de manera estructural el acceso a la tierra en la ruralidad y desigualdades de género, con impactos diferenciados sobre poblaciones que la habitan, particularmente a mujeres campesinas y de la pesca, campesinos y pueblos étnicos.

Las mujeres campesinas y de la pesca desempeñan un rol determinante en la economía campesina, familiar y comunitaria, ya que lideran proyectos productivos y contribuyen a las labores de economía del cuidado; sin embargo, aún enfrentan situaciones de violencia, desplazamiento forzado, entre otras.

En 2025, el 24,3 % de los hogares rurales con jefatura femenina registró pobreza multidimensional, frente al 21,3 % de los hogares rurales con jefatura masculina, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La entidad ha adelantado acciones y estrategias de incidencia, a partir del ejercicio de la función de garante asignada en el Decreto 1004 de 2024, ante la Comisión Nacional Mixta de Asuntos Campesinos (creada en el artículo 358 de la Ley 2294 de 2023 y sus respectivas subcomisiones).

Esta comisión es un espacio formal de diálogo y concertación entre el Gobierno nacional y organizaciones campesinas, creada para articular políticas públicas y materializar derechos en favor de la población campesina.

Asimismo, la Defensoría hace parte de la Comisión de Seguimiento para la Defensa de la Mujer Rural, de conformidad con la Circular Conjunta 01 de 2026 suscrita por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Esta comisión tiene por objetivo aunar esfuerzos entre las diferentes entidades de control para lograr la materialización de la garantía efectiva de derechos de las mujeres rurales en las políticas públicas.

En estos espacios ha presentado recomendaciones para garantizar los derechos de la población campesina y de la pesca, en especial el derecho a la participación, alertar sobre riesgos a la vida y seguridad y activar rutas de atención y protección.

Recomendaciones

Esta población, reconocida como sujeto de derechos de especial protección constitucional mediante el Acto Legislativo 01 del 5 de julio de 2023, que modificó el artículo 64 de la Constitución Política, busca reivindicar una deuda histórica del Estado con los movimientos y luchas campesinas: garantizar sus derechos individuales y colectivos, promover su participación reforzada y proteger su relación con la tierra, basada en la producción de alimentos y sus territorialidades propias.

Para que ello sea posible, es necesario:

-Fortalecer las condiciones económicas, educativas y de participación efectiva de las mujeres campesinas y de la pesca en los procesos de acceso a la tierra y desarrollo territorial.

-Avanzar de manera efectiva en la democratización del acceso a la tierra, con seguridad jurídica y ordenamiento social de la propiedad rural.

-Garantizar la implementación efectiva de las territorialidades campesinas y de los pueblos étnicos.

-Corregir las brechas del catastro multipropósito para que no se afecte gravemente el patrimonio y la tierra difícilmente obtenida por el campesinado y demás actores rurales.

-Exhortar al Congreso de la República a discutir el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria y aprobarlo, a partir de su autonomía. Justamente, la Ley que reconoció el Día del Campesinado llama a las corporaciones públicas a debatir y aprobar los proyectos normativos que beneficien al campesinado.

La Defensoría mantiene su compromiso con la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de la población campesina y trabajadoras y trabajadores agrarios en el territorio nacional, teniendo en cuenta que son sujetos de especial protección constitucional.