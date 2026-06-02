Parque Tayrona fue cerrado para periodo de sanación y restauración

–El Parque Nacional Natural Tayrona fue cerrado y suspendió por completo la prestación de servicios ecoturísticos. Durante las dos semanas de cierre, esto es, hasta el 15 de junio, en desarrollo de la estrategia “Respira Tayrona” que se realiza tres veces al año (en los meses de febrero, junio, y entre octubre y noviembre).

Mientras la Madre Tierra respira, los guardaparques y las comunidades indígenas trabajarán de la mano en acciones esenciales para el cuidado de la biodiversidad: restauración y monitoreo y actividades de educación ambiental, indicó la dirección de Parques Nacionales.

En este periodo se hará un Kugkui shikasa (saneamiento espiritual), tiempo que sin visitantes representa un ciclo sagrado de conexión con la tierra. Es un periodo dedicado al descanso, donde los pueblos originarios liderarán ceremonias espirituales y rituales de pagamento a la Madre Tierra para que los seres de la naturaleza renueven su energía en las dunas.

El Parque Tayrona es un territorio ancestral y espiritual de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo), quienes velan por su protección y cuido.

Bajo la guía y sabiduría de estas comunidades indígenas, el cierre se fundamenta en una profunda enseñanza pedagógica sobre nuestra relación con la tierra en diferentes aspectos:

En la cosmovisión indígena, el parque es un tejido vivo donde cada espacio sagrado está interconectado espiritual y energéticamente mediante hilos invisibles que permiten la existencia de la naturaleza. Lo que ocurre en una duna o en un bosque afecta a todo el territorio.

Durante el cierre temporal, los guardaparques y las comunidades indígenas trabajarán de la mano en acciones esenciales para el cuidado de la biodiversidad:

-Restauración y monitoreo: se realizarán labores de investigación científica, conservación y monitoreo en los diversos ecosistemas terrestres (matorrales, bosques secos, húmedos y nublados) y marinos (playas, manglares, corales y praderas de fanerógamas).

-Educación y seguridad: se desarrollarán actividades de educación ambiental y se fortalecerán las estrategias de control y seguridad para garantizar que, al reabrir, el parque sea un entorno seguro y protegido para todas las familias visitantes.

Parque Nacional Natural Tayrona

Ubicado en la costa del Caribe colombiano tiene una extensión total de 19.309,4 hectáreas. Este parque resguarda el bosque seco tropical mejor conservado del país, junto a un singular bosque de niebla que florece a menos de mil metros de altura y a pocos kilómetros de un mar de aguas azules y arrecifes de coral. En una franja relativamente estrecha confluyen playas, manglares, lagunas costeras y cerros cubiertos de selva que dan paso a vibrantes praderas marinas.

Esta riqueza ecológica convierte al Tayrona en un territorio vivo, diverso y emblemático, ideal para el ecoturismo. Aquí, los viajeros pueden caminar entre senderos naturales, acampar bajo las estrellas, bucear en arrecifes coralinos y maravillarse con la observación de aves y mamíferos en su hábitat natural.