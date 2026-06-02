Envían a la cárcel a sujeto que roció gasolina a su excompañera sentimental y le prendió fuego en Neiva, Huila

–(Foto familiar). Un juez de control de garantías de Neiva impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Yesid Alexander Rojas, conocido como “el mudo”, señalado de haber rociado gasolina sobre la humanidad de su excompañera sentimental y prendido fuego causándole quemaduras en más de un 80 por ciento de su cuerpo hecho por el cual la mujer, madre de un bebé de tres años, murió en las últimas horas en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, Antioquia, a donde fue traslada para someterla a rigurosos procedimientos médicos a fin de salvarle la vida y rehabilitarla.

Una fiscal adscrita a la Unidad de Vida de la Seccional Huila le imputó en principio, antes de que se reportara el fallecimiento de la víctima, el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. El procesado aceptó el cargo.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de mayo, en una vivienda del barrio El Obrero, donde Wendy Johana Sepúlveda, de 24 años, acudió al lugar tras acordar un encuentro con el señalado agresor. Durante la conversación y aprovechando su estado de indefensión, el hombre, presuntamente, le roció gasolina sobre el cuerpo, le prendió fuego y después huyó.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial local, donde recibió atención médica, pero debido a la complejidad de su estado y a la necesidad de atención especializada fue remitida al Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín (Antioquia), donde, a pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció.

La Fiscalía indicó que, además, se evidenció que la mujer habría sido sometida a un ciclo de violencia por parte de su excompañero sentimental, quien fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo de la Policía Nacional, en vía pública de Neiva.