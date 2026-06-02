Enjuician a la alcaldesa de Ibagué y cuatro personas más por presuntas irregularidades en contrato de alimentación de animales para centro de protección de la ciudad

–La Fiscalía General de la Nación imputó a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera; a tres funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal; y a un contratista, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en junio de 2024 para el suministro de alimentos para los animales del centro de protección de la ciudad.

Los demás imputados son Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.

Por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en junio de 2024 para el suministro de alimentos destinados a los animales del centro de protección de Ibagué (Tolima), fueron imputados la alcaldesa, Johana Ximena Aranda Rivera; tres funcionarios y exfuncionarios de la… pic.twitter.com/yodeLuBo21 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 2, 2026

Según la investigación, la alcaldesa habría delegado el ordenamiento del gasto en Amaya Márquez y dado instrucciones para adjudicar el contrato a una empresa encargada del servicio de aseo de la Alcaldía y de los colegios de la ciudad.

Presuntamente, Veloza Guio, Soto Salas y Amaya Márquez celebraron el contrato pese a conocer que la empresa seleccionada no tenía relación con el objeto contractual ni experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos.

Además, habrían elaborado estudios con precios ajenos al mercado y solicitado cotizaciones únicamente a dos contratistas, entre ellos el adjudicatario, cuyos representantes legales tenían vínculos de parentesco.

Por su parte, Ernesto Alfonso Quiroga habría permitido el direccionamiento del contrato a su favor y obtenido 34.991.000 pesos por concepto de sobrecostos.

Los demás investigados son Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué; el exsecretario de Gobierno, Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga. Por estos hechos, y según… pic.twitter.com/FfcS5665Cf — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 2, 2026



En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, imputó a los procesados, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.