Escrutinio de la elección presidencial alcanzó el 99,98 % sin ninguna novedad: Registraduría

–La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este martes que, tras la jornada de anoche, el escrutinio de las votaciones presidenciales que realizan jueces de la República en todo el territorio nacional tiene un avance del 99,98 %.

De igual manera, la entidad destacó que el preconteo divulgado el pasado domingo tuvo un acierto del 99,94 % respecto del escrutinio antes mencionado, lo que evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso.

A la fecha, restan por escrutar solo 33 mesas de las más de 122.000 instaladas para estos comicios, debido a condiciones climáticas que han impedido el traslado del material electoral a algunas cabeceras municipales.

Asimismo, la Registraduría Nacional avanza de manera decidida en la organización de la segunda vuelta presidencial. Con este fin, se reforzarán las capacitaciones virtuales a los jurados de votación, así como a los miembros de las comisiones escrutadoras. Adicionalmente, se invitará a las organizaciones políticas a participar en los procesos de auditoría y revisión de cada uno de los componentes de las elecciones del próximo 21 de junio.