Trabajadores de Ecopetrol entran en paro de 24 horas

–La Junta Directiva Nacional de la Unión Sindical Obrera, que agrupa a los trabajadores de Ecopetrol, informó que ante la falta de voluntad política en la mesa de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo, declaró oficialmente un paro de labores de 24 horas.

El sindicato petrolero denuncia que hasta el momento no existe ningún progreso en las conversaciones sobre el pliego de peticiones «debido a la respuesta nula, negligente y dilatoria por parte de la Vicepresidenta Corporativa de Talento

Organizacional de Ecopetrol, Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros».

Agrega que sobre ella recae la responsabilidad de definir el futuro laboral de la compañía, debe asumir públicamente las consecuencias de sus decisiones: o respalda los derechos de los trabajadores o se consolida formalmente en contra de ellos.

La USO afirma que los trabajadores se movilizan en defensa del pliego de peticiones, «cuyo eje central es proteger el

futuro de la industria petrolera, garantizar la soberanía energética de la nación y asegurar una transición energética justa, social y sostenible para las regiones».

Además subraya que el pliego busca el mejoramiento de los salarios y el fortalecimiento real de los derechos laborales tanto de los trabajadores directos como de las firmas contratistas y puntualiza que su lucha busca busca proteger la estabilidad laboral de más de 60 mil trabajadores del sector de hidrocarburos y gas, que laboran en 8 departamentos petroleros, salvaguardando el sustento y el futuro de 3.5 millones de habitantes que hoy se ven directamente amenazados.

Finalmente notifica que si no hay solución al pliego de peticiones «no hay producción»