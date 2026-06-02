La ANLA aprobó proyecto de regasificación en el campo Chuchupa–Ballena, en La Guajira

–La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) informó que avanza en la evaluación y autorización de proyectos estratégicos asociados a la importación y regasificación de Gas Natural Licuado (GNL), una tecnología clave para ampliar la disponibilidad de gas natural.

En ese sentido, la Autoridad confirmó que aprobó la incorporación de un proyecto de regasificación para el campo Chuchupa–Ballena, en La Guajira, mediante la figura de cambio menor.

Este mecanismo normativo permite incorporar nuevas actividades dentro de proyectos ya licenciados, siempre que los impactos ambientales y las medidas de manejo se encuentren contemplados en el instrumento ambiental vigente.

La regasificación es el proceso mediante el cual el Gas Natural Licuado (GNL), almacenado y transportado a muy bajas temperaturas para reducir su volumen, se convierte nuevamente en estado gaseoso mediante unidades flotantes especializadas, lo que permite su incorporación al sistema nacional de transporte de gas.

Dependiendo de la tecnología empleada, el proceso puede operar mediante sistemas abiertos o cerrados. En los sistemas abiertos se utiliza agua de mar como fuente de calor, generando procesos de captación y descarga controlada al medio marino; mientras que en los sistemas cerrados el fluido recircula internamente sin requerir vertimientos al entorno.

Actualmente, la ANLA ha autorizado la incorporación de cinco proyectos de regasificación en el Caribe colombiano. Los proyectos se localizan en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Magdalena y La Guajira, y contemplan conexión al Sistema Nacional de Transporte de Hidrocarburos, fortaleciendo la cobertura y disponibilidad energética para distintas regiones del país.

Los proyectos son los siguientes:

• Terminal Marítimo y Petrolero de Coveñas

• Puerto Carbonífero en la Ensenada de Alcatraz, en Ciénaga (Magdalena)

• Construcción y operación del Terminal del Servicio Público Multipropósito. Sociedad Portuaria Puerto Bahía A.

• Campos de producción de gas Chuchupa, Ballena y Riohacha, dentro del Área de la Asociación Guajira A.

• Terminal de importación, regasificación y potencial exportación de Gas Natural Licuado, Puerto El Cayao.

Adicionalmente, la Autoridad adelanta la evaluación ambiental de la ampliación de la capacidad de regasificación del Puerto El Cayao, la licencia ambiental nueva para la construcción y operación del Terminal de Importación de Gas Natural Licuado – Ciénaga LNG, y la incorporación de un proyecto de regasificación en el marco del Terminal Portuaria Río Córdoba.

Para actividades de importación de gas, los proyectos deben contar con permisos y autorizaciones de entidades competentes, como la Dirección General Marítima (DIMAR), las Corporaciones Autónomas Regionales y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El rol de la ANLA en este trámite consiste en evaluar los impactos ambientales asociados a estas actividades sobre ecosistemas marinos, pesca artesanal, fauna y comunidades étnicas y no étnicas costeras.