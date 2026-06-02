Gobierno ha girado $34,9 billones de la UPC en 2026 para garantizar la salud de los colombianos

–El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), informó que entre enero y abril de 2026 se transfirieron $34,9 billones para el aseguramiento de los colombianos.

Estos recursos se distribuyeron en $17,61 billones para el régimen subsidiado y $17,29 billones para el régimen contributivo, garantizando la continuidad de la atención en salud en todo el país.

La transferencia de 2026 muestra un avance significativo frente al mismo periodo de 2025, ya que en ese periodo la ADRES desembolsó $29,9 billones para ambos regímenes, $14,88 billones para el régimen subsidiado y $15,02 billones para el régimen contributivo

Este giro refleja el compromiso del Gobierno nacional con la atención de la población, así como con la protección financiera del sistema de salud.

Adicionalmente, durante el mismo periodo se reconocieron $464 mil millones por concepto de licencias de maternidad, licencias de paternidad y fallos de tutela, reafirmando el respaldo con las familias, los trabajadores y los usuarios del sistema.

Este incremento representa un crecimiento de 18,32 % en los recursos destinados al régimen subsidiado y de 15,11 % para el régimen contributivo.

Asimismo, los pagos por licencias de maternidad y paternidad aumentaron en 15,4 %, al pasar de $402 mil millones en 2025 a $464 mil millones en 2026.

Entre enero y abril de 2026, las 20 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y prestadores de servicios y tecnologías en salud, que recibieron mayores recursos por giro directo, concentraron el 21,95 % del total girado, lo que evidencia el compromiso financiero realizado para sostener la prestación de servicios en el país.

Estas cifras confirman que el Gobierno nacional no solo ha cumplido con el giro de los recursos de la UPC, sino que ha fortalecido la inversión pública destinada a proteger la salud de los colombianos, especialmente de quienes dependen del aseguramiento para acceder a servicios oportunos y continuos.

Solo en abril de 2026, la ADRES giró un total de $8,71 billones por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC), recurso fundamental para garantizar la atención de los afiliados al sistema de salud.

De estos recursos girados, $4,42 billones fueron reconocidos para los afiliados del régimen subsidiado y $4,29 billones para el régimen contributivo.

Esto ratifica el compromiso del Gobierno nacional por asegurar los recursos necesarios para que las EPS cumplan con la atención de sus afiliados y para que el sistema cuente con el flujo financiero que requiere.

Durante este mismo mes, se pagaron más de $173 mil millones por incapacidades por enfermedad general y más de $47 mil millones para la financiación de actividades de promoción y prevención de enfermedades, componentes que permiten avanzar en un modelo de salud más preventivo y cercano a las necesidades de la gente.

Asimismo, para la atención de 11.569 licencias de maternidad, 6.405 licencias de paternidad y 54 fallos de acción de tutela reportados por EPS, la entidad giró más de $123 mil millones.

Del total de la UPC reconocida en abril de 2026, la ADRES distribuyó mediante el mecanismo de giro directo un total de $6,88 billones a 3.736 clínicas, hospitales, proveedores de servicios y tecnologías en salud en todo el país.

De estos recursos, $3,36 billones, equivalentes al 78,30 % de la UPC del régimen contributivo, fueron girados directamente a prestadores y proveedores.

A su vez, $3,52 billones, correspondientes al 79,60 % de la UPC del régimen subsidiado, fueron transferidos por este mismo mecanismo.

El Ministerio de Salud y Protección Social reiteró que el Gobierno nacional ha cumplido con el giro de los recursos de la UPC y con la financiación del aseguramiento en salud.

Las cifras demuestran una gestión orientada a garantizar que los recursos públicos lleguen al sistema y respalden la atención de los colombianos.