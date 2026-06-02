Cargos a Tiendas ARA por presuntas fallas en cobros, información de precios y promociones: SuperIndustria

–La Superintendencia de Industria y Comercio anunció este martes que formuló pliego de cargos a Tiendas ARA por presuntas fallas en cobros, información de precios y promociones, evidenciadas en más de 2.000 quejas ciudadanas y realizar visitas de inspección a sus locales. Entre las presuntas irregularidades se encuentran dobles cobros con códigos QR, diferencias entre el precio de la estantería y la caja, y entrega incorrecta de vueltas.

Según el organismo de control, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor inició investigación formal contra la empresa Jerónimo Martins Colombia S.A.S., propietaria de las Tiendas ARA, por las siguientes presuntas violaciones a los derechos

de los consumidores colombianos:

1. Dobles cobros en pagos electrónicos. La autoridad de consumidor investiga fallas en los sistemas de pago de las tiendas. Entre febrero y julio de 2024, se recibieron 825 quejas de clientes que reportaron cobros dobles o repetidos al pagar con códigos QR y otros medios electrónicos. En algunos casos, los ciudadanos tuvieron que pagar dos veces

para finalizar la transacción.

2. Falta de claridad en bonos de recompra entregados en el marco de las garantías. Cuando los clientes pedían la garantía de un producto y recibían un bono de recompra, la empresa presuntamente no informaba de manera clara, completa y oportuna las condiciones o restricciones de uso. Esta información solo se podía consultar en la página web y no en las tiendas físicas.

3. Precios diferentes en caja y vueltas incompletas. Se detectaron diferencias entre el precio anunciado en los estantes y el valor real cobrado en la caja (información pública de precios). Por este motivo, se presentaron 1.363 quejas entre enero de 2024 y marzo de 2025. Además, la autoridad investiga si el comercio entregó mal las vueltas a los

usuarios o realizó cobros por «donaciones» o «redondeos» sin autorización previa.

4. Dudas en promociones y sorteos. La entidad evalúa si la información entregada sobre los mecanismos para entregar premios en sus dinámicas promocionales fue clara y cumplió con las normas vigentes.

La SIC advierte que la aplicación de los principios del modelo de economía social de mercado, demanda el respeto de los derechos de las y los consumidores convirtiéndose en una garantía esencial de orden constitucional que buscan brindar condiciones dignas en la comercialización de bienes y en la prestación de servicios a toda la ciudadanía.

Este pliego de cargos determina eI inicio de la investigación, por 10 que Tiendas ARA tendrá el derecho de defenderse, presentar sus argumentos y aportar las pruebas que considere necesarias.