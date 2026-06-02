Servicio Geológico Colombiano puso al servicio el mapa interactivo con información sobre del agua subterránea

–El Servicio Geológico Colombiano (SGC) puso al servicio de las entidades, la academia, investigadores, el sector productivo y la ciudadanía en general, una moderna herramienta tecnológica que permite conocer información geoespacial de 14.177 puntos de agua subterránea en todo el territorio nacional.

Se trata del Mapa de Inventario de Puntos de Agua Subterránea en Colombia, que muestra información georreferenciada sobre el líquido vital, su tipo, ubicación, y en el caso de las entidades públicas vinculadas a la gestión ambiental facilita la formulación de Planes de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo para el ordenamiento del territorio alrededor del agua, una de las prioridades presidente Gustavo Petro.

El Mapa es una herramienta tecnológica que articula el esfuerzo de las direcciones de Gestión de Información, Recursos Minerales (Grupo de Trabajo Geología Médica) y Geociencias Básicas (grupos de trabajo Aguas Subterráneas y Geotermia), del SGC.

El mapa está disponible a través del portal web del SGC como una herramienta de consulta interactiva de acceso abierto, y se constituye como el primer visor interactivo clave para apoyar la gestión sostenible del agua.

El visor ofrece información técnica que permite identificar y comprender dónde se encuentran las manifestaciones y captaciones de agua subterránea en Colombia, así como el tipo de captación registrado en campo.

“Esta información puede ser utilizada como insumo para la toma de decisiones en diferentes niveles. Por ejemplo, la localización de los puntos de agua subterránea puede orientar procesos de planificación territorial, apoyar a las autoridades ambientales en la identificación de posibles fuentes hídricas y contribuir a la delimitación de áreas de protección», dice el SGC.

Agrega la entidad que el visor incluye datos sobre manantiales termales, que pueden ser relevantes para estudios relacionados con el potencial geotérmico en zonas específicas, en el contexto de la transición energética del país.

“El objetivo principal de este tablero de control es permitir a los usuarios interactuar de manera dinámica con la ubicación y los atributos de cada punto, optimizando la consulta de información que anteriormente se encontraba dispersa», añade.

?Consideraciones ?y limitaciones técnicas

Para una correcta interpretación de la información visualizada, es fundamental que el usuario tenga en cuenta las siguientes precisiones técnicas y alcances del producto:

1. Naturaleza compilatoria: el tablero funciona estrictamente como un repositorio centralizado de información. Los datos se presentan tal como fueron suministrados por las áreas de origen, sin alteraciones en su estructura original.

2. Heterogeneidad de los datos: debido a la especialidad temática de cada grupo de trabajo (Geología Médica, Aguas Subterráneas y Geotermia), los esquemas, parámetros y tipos de información varían entre sí. Estos criterios técnicos se mantuvieron fieles a su naturaleza de origen para preservar la integridad de la captura inicial.

3. Calidad de la información: la totalidad de la información dispuesta no ha sido sometida a un proceso de revisión de calidad temática adicional por parte del equipo de compilación. La veracidad y precisión técnica de los datos corresponden exclusivamente a lo reportado por las direcciones responsables de su entrega y aproximadamente el 20% de los datos se encuentra en un proceso de validación temática que se está llevando a cabo y cuyos resultados irán actualizando el mapa.