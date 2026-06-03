Arrancó la Vuelta a Colombia Femenina 2026: Lina M. Hernández lidera la competencia
Foto: IDRD.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) presentó un balance positivo sobre el desempeño del Equipo?Bogotá en la primera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina 2026, disputada entre Chía y Tocancipá sobre 120.8 kilómetros. Las corredoras capitalinas se mantuvieron en el lote principal a unos segundos de Lina Marcela Hernández, del Orgullo Paisa, quien resultó vencedora y líder de la carrera con un tiempo de 3:23:37 horas.
Janie Milena Salcedo, del equipo ´Patobike BMC´, fue la mejor bogotana al ser tercera en la etapa y segunda en la clasificación general, gracias a las bonificaciones ganadas en los sprints especiales.
El Equipo?Bogotá-IDRD-Licibog-Lotería de Bogotá, se ubicó cuarto en la clasificación colectiva, gracias a la presentación de Karen Lorena Villamizar -quinta en la etapa y novena en la general-, Camila Valbuena -15 en la etapa y 17 en la general-, Laura Sanguino (22 y 23) y Valentina Molano (26 y 27).
Las clasificaciones son las siguientes:
Primera Etapa
- 1-Lina M. Hernández (Orgullo Paisa-M. Antioquia) 3.23:37 horas
- 2-Lilibeth Chacón -Venezuela- (Eneicat-Becall) m.t.
- 3-Milena Salcedo -Bogotá- (Patobike BMC) m.t.
- 4-Carolina Flores -México- (Bravetta) m.t.
- 5-Lorena Villamizar (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.
- 15-Camila Valbuena (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.
- 22-Laura Sanguino (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.
- 26-Valentina Molano (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.
- 35-Jessica Parra -Bogotá- (Patobike BMC) m.t.
- 36-Mariana Cárdenas (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.
- 84-Paula Ossa (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 1:28 minutos
Calsificación General
- 1-Lina M. Hernández (Orgullo Paisa-M. Antioquia) 3.23:24 horas.
- 2-Milena Salcedo -Bogotá- (Patobike BMC) a 05 sgs.
- 3-Lilibeth Chacón -Venezuela- (Eneicat-Becall) a 07.
- 4-Yareli Acevedo -México- (Patobike BMC) a 07.
- 5-Paula Carrasco (Oroexpress Just Cycling) a 11.
- 9-Lorena Villamizar (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 13.
- 17-Camila Valbuena (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.
- 23-Laura Sanguino (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.
- 27-Valentina Molano (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.
- 36-Jessica Parra -Bogotá- (Patobike BMC) m.t.
- 37-Mariana Cárdenas (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.
- 86-Paula Ossa (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 1:41 min.
La segunda etapa será de 115.8 kilómetros y se disputará este miércoles tres de junio entre Cota-Siberia-Alto del Vino-La Vega-Alto de El Trigo y Guaduas.