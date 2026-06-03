Arrancó la Vuelta a Colombia Femenina 2026: Lina M. Hernández lidera la competencia

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) presentó un balance positivo sobre el desempeño del Equipo?Bogotá en la primera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina 2026, disputada entre Chía y Tocancipá sobre 120.8 kilómetros. Las corredoras capitalinas se mantuvieron en el lote principal a unos segundos de Lina Marcela Hernández, del Orgullo Paisa, quien resultó vencedora y líder de la carrera con un tiempo de 3:23:37 horas.

Janie Milena Salcedo, del equipo ´Patobike BMC´, fue la mejor bogotana al ser tercera en la etapa y segunda en la clasificación general, gracias a las bonificaciones ganadas en los sprints especiales.

El Equipo?Bogotá-IDRD-Licibog-Lotería de Bogotá, se ubicó cuarto en la clasificación colectiva, gracias a la presentación de Karen Lorena Villamizar -quinta en la etapa y novena en la general-, Camila Valbuena -15 en la etapa y 17 en la general-, Laura Sanguino (22 y 23) y Valentina Molano (26 y 27).

Las clasificaciones son las siguientes:

Primera Etapa

1-Lina M. Hernández (Orgullo Paisa-M. Antioquia) 3.23:37 horas

2-Lilibeth Chacón -Venezuela- (Eneicat-Becall) m.t.

3-Milena Salcedo -Bogotá- (Patobike BMC) m.t.

4-Carolina Flores -México- (Bravetta) m.t.

5-Lorena Villamizar (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.

15-Camila Valbuena (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.

22-Laura Sanguino (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.

26-Valentina Molano (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.

35-Jessica Parra -Bogotá- (Patobike BMC) m.t.

36-Mariana Cárdenas (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.

84-Paula Ossa (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 1:28 minutos

Calsificación General

1-Lina M. Hernández (Orgullo Paisa-M. Antioquia) 3.23:24 horas.

2-Milena Salcedo -Bogotá- (Patobike BMC) a 05 sgs.

3-Lilibeth Chacón -Venezuela- (Eneicat-Becall) a 07.

4-Yareli Acevedo -México- (Patobike BMC) a 07.

5-Paula Carrasco (Oroexpress Just Cycling) a 11.

9-Lorena Villamizar (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 13.

17-Camila Valbuena (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.

23-Laura Sanguino (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.

27-Valentina Molano (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.

36-Jessica Parra -Bogotá- (Patobike BMC) m.t.

37-Mariana Cárdenas (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) m.t.

86-Paula Ossa (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 1:41 min.

La segunda etapa será de 115.8 kilómetros y se disputará este miércoles tres de junio entre Cota-Siberia-Alto del Vino-La Vega-Alto de El Trigo y Guaduas.