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    Arrancó la Vuelta a Colombia Femenina 2026: Lina M. Hernández lidera la competencia

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Ciclistas compiten en pelotón durante primera etapa de la Vuelta Colombia Femenina 2026Foto: IDRD.

    El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) presentó un balance positivo sobre el desempeño del Equipo?Bogotá en la primera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina 2026, disputada entre Chía y Tocancipá sobre 120.8 kilómetros. Las corredoras capitalinas se mantuvieron en el lote principal a unos segundos de Lina Marcela Hernández, del Orgullo Paisa, quien resultó vencedora y líder de la carrera con un tiempo de 3:23:37 horas.

    Janie Milena Salcedo, del equipo ´Patobike BMC´, fue la mejor bogotana al ser tercera en la etapa y segunda en la clasificación general, gracias a las bonificaciones ganadas en los sprints especiales.

    El Equipo?Bogotá-IDRD-Licibog-Lotería de Bogotá, se ubicó cuarto en la clasificación colectiva, gracias a la presentación de Karen Lorena Villamizar -quinta en la etapa y novena en la general-, Camila Valbuena -15 en la etapa y 17 en la general-, Laura Sanguino (22 y 23) y Valentina Molano (26 y 27).

    Las clasificaciones son las siguientes:

    Primera Etapa

    • 1-Lina M. Hernández (Orgullo Paisa-M. Antioquia)                             3.23:37 horas
    • 2-Lilibeth Chacón -Venezuela- (Eneicat-Becall)                                  m.t.
    • 3-Milena Salcedo -Bogotá- (Patobike BMC)                                        m.t.
    • 4-Carolina Flores -México- (Bravetta)                                                  m.t.
    • 5-Lorena Villamizar (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá)                m.t.
    • 15-Camila Valbuena (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá)              m.t.
    • 22-Laura Sanguino (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá)                m.t.
    • 26-Valentina Molano (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá)              m.t.
    • 35-Jessica Parra -Bogotá- (Patobike BMC)                                         m.t.
    • 36-Mariana Cárdenas (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá)            m.t.
    • 84-Paula Ossa (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá)                       a 1:28 minutos

    Calsificación General

    • 1-Lina M. Hernández (Orgullo Paisa-M. Antioquia)                             3.23:24 horas.
    • 2-Milena Salcedo -Bogotá- (Patobike BMC)                                        a 05 sgs.
    • 3-Lilibeth Chacón -Venezuela- (Eneicat-Becall)                                  a 07.
    • 4-Yareli Acevedo -México- (Patobike BMC)                                         a 07.
    • 5-Paula Carrasco (Oroexpress Just Cycling)                                       a 11.
    • 9-Lorena Villamizar (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá)                a 13.
    • 17-Camila Valbuena (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá)               m.t.
    • 23-Laura Sanguino (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá)                 m.t.
    • 27-Valentina Molano (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá)               m.t.
    • 36-Jessica Parra -Bogotá- (Patobike BMC)                                          m.t.
    • 37-Mariana Cárdenas (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá)             m.t.
    • 86-Paula Ossa (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá)                        a 1:41 min.

    La segunda etapa será de 115.8 kilómetros y se disputará este miércoles tres de junio entre Cota-Siberia-Alto del Vino-La Vega-Alto de El Trigo y Guaduas.

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