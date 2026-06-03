Por obras del Metro de Bogotá hay cierre nocturno en la avenida Caracas con calle 53

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá avanza sobre la avenida Caracas, específicamente en la calle 53. Por eso, desde la noche del lunes 1 de junio de 2026, se realizó el cierre de la intersección de la avenida Caracas con calle 53, para avanzar con el izaje de las dovelas del viaducto.

Si bien el cierre será nocturno, de 10:00 p. m. a 5:00 a. m., la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) aprobó los siguientes desvíos:

Desvío al occidente

Los vehículos que usen la calle 53 hacia el occidente deberán tomar la carrera 10 al norte hasta la calle 57, donde podrán continuar con su recorrido hacia el occidente.

Si el tránsito se desplaza por la carrera 13 hacia el sur deberán seguir hasta la calle 47 al occidente. Ahí, continuarán hasta la carrera 13 hasta la calle 45 al occidente. Otra opción es, a la altura de la calle 46, tomar hacia el occidente hasta desembocar en la carrera 17 al norte. Ahí podrán seguir hasta la calle 53 donde podrán tomar el occidente.

Desvío al oriente

Los vehículos que vayan hacia el oriente de la ciudad por la calle 53, deberán tomar la carrera 15 al sur hasta la calle 45. Ahí seguirán al oriente, tomarán la calle 7 al norte hasta la calle 46 al occidente y a la altura de la carrera Novena podrán seguir, por la calle 53, hacia el oriente de la ciudad.

También, los vehículos que transiten por la calle 51 hacia el occidente y quieran tomar al oriente, deberán ir por la carrera 16 al norte hasta la calle 57 al oriente.

Finalmente, el paso peatonal se desplaza unos metros hacia el norte de la calle 53 y el Sistema de TransMilenio no se verá afectado durante el desarrollo de la obra.

Las personas que tengan inquietudes sobre el desarrollo de la obra en este punto de Bogotá, podrán visitar el nuevo punto de atención a la ciudadanía ubicada en la calle 45A #14-46.