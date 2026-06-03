Cortes de luz este jueves 04 de junio de 2026 en Bogotá, Soacha, Mosquera y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 04 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Mosquera y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio La Porciúncula. De la calle 74 a calle 79 entre carrera 12 a carrera 15 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Casa Blanca Sur. De la carrera 79 a carrera 81 entre calle 48 Sur a calle 51 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio San José Sur. De la carrera 11 a carrera 13 entre calle 21 Sur a calle 23 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altamira. De la carrera 11 Este a carrera 13 Este entre calle 41 Sur a calle 43 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Centro Administrativo Occiudad. De la carrera 58 a carrera 60 entre calle 25 a calle 27 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha, Cundinamarca

Municipio de Soacha – Comuna 4. Barrio El Oasis. De la calle 39 a calle 41 entre carrera 37 Este a carrera 39 Este – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Mosquera, Cundinamarca

Municipio de Mosquera. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 0 a calle 2 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía. Vereda Fusca – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.