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    Cerrejón reinició sus operaciones en la Guajira

    Ariel Cabrera Publicado el

    –La multinacional carbonera de El Cerrejón reportó la reanudación de operaciones en la Guajira, luego de haberlas suspendido el 1 de junio a causa de la insuficiencia de insumos esenciales, tras un bloqueo de 10 días a su línea férrea que impidió el suministro de los mismos.

    A partir de este miércoles, se retomaron las actividades operativas, «con el compromiso de seguir construyendo un futuro sostenible para nuestros trabajadores, las comunidades, La Guajira y el país», indicó la firma en un comunicado.

    Añadió que este reinicio se realiza de manera segura y responsable.» La seguridad es nuestro principal valor, por lo que cada etapa de la reactivación se desarrolla garantizando las condiciones necesarias para proteger a las personas, el medio ambiente y la operación», subrayó.

    «La reactivación que hoy iniciamos es posible gracias al compromiso, la resiliencia y el esfuerzo de miles de trabajadores, sus familias, contratistas y proveedores, quienes han demostrado una vez más su capacidad para afrontar los desafíos y seguir construyendo el futuro de Cerrejón», destacó la empresa, a tiempo que agradeció a las autoridades y a las miles de personas, que les hicieron llegar sus mensajes y gestos de apoyo y solidaridad durante este periodo.

    Hoy reafirmamos que unidos somos más fuertes. Cada persona que hace parte de Cerrejón tiene un papel fundamental en este reinicio y en la construcción de una operación segura, responsable y sostenible para las futuras generaciones.

    Asimismo, reiteró su convicción de que el diálogo es la mejor herramienta para construir soluciones. «Cerrejón mantiene su disposición permanente a sostener conversaciones transparentes, honestas y respetuosas con todos sus grupos de interés, buscando acuerdos que contribuyan al bienestar colectivo y a la sostenibilidad de la operación», anotó.

    «Somos el esfuerzo de miles y el orgullo de todo un país. Con esa convicción retomamos nuestras actividades y seguimos trabajando juntos para construir el futuro de Cerrejón, La Guajira y Colombia», concluyó.

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