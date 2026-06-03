Supercomputadora predice quién ganaría el Mundial 2026

–La supercomputadora de la empresa Opta ha señalado la selección favorita para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según sus datos, el equipo de España será el que se alzará con el título. El seleccionado del país ibérico se impuso en el 16,1 % de las 10.000 simulaciones del torneo. Los tres siguientes favoritos fueron las selecciones de Francia, Inglaterra y Argentina.

La empresa Opta, especializada en análisis deportivos, informó que le pidió a la supercomputadora que simulara el Mundial que se inicia el próximo 11 de junio 10 mil veces y produjo algunas conclusiones fascinantes en sus predicciones oficiales previas al torneo.

Según la supercomputadora Opta, hay otros seis equipos que deberían llegar al torneo con grandes esperanzas de llegar hasta el final.

Dentro de ese sexteto, tres equipos son vistos como los mayores rivales de España y otros tres, aunque están muy involucrados, podrían necesitar un poco más de buena suerte para salir adelante si quieren salir triunfantes.

Esto fue lo que estableció la supercomputadora:

-España es el ganador más probable del Mundial de 2026, ganando el torneo en el 16,1% de las 10.000 simulaciones previas al torneo realizadas por la supercomputadora Opta.

-Francia, Inglaterra y Argentina le siguen de cerca, todos ganando el Mundial en más del 10% de las simulaciones.

-Coanfitriones Es muy poco probable que Estados Unidos, México y Canadá ganen el Mundial Basado en los simuladores de supercomputadoras.

-Sólo el 35,9% de las 10.000 simulaciones de supercomputadoras Opta vieron un La nación gana la Copa del Mundo por primera vez.

Pero si buscas lados fuera de esas potencias habituales, entonces vale la pena echarle un vistazo Colombia (2,1%) y Marruecos (1,9%).

Colombia ni siquiera estuvo en el último Mundial pero es un equipo al que hay que prestar atención esta vez. Fueron subcampeones de la Copa América en suelo estadounidense en 2024, perdiendo solo la final ante Argentina en la prórroga, y también terminaron terceros en la clasificación para la CONMEBOL.

Mientras tanto, previamente, el economista que predijo acertadamente el ganador de los últimos tres Mundiales, vaticinó un campeón diferente para 2026. Se trata del analista financiero alemán Joachim Klement, quien aplica un modelo matemático para anticipar todos los resultados del torneo, según un documento publicado por la firma de inversión británica Panmure Liberum, donde se desempeña como estratega jefe.

El sistema llama fuertemente la atención del público porque cuenta con un historial de precisión absoluta. La misma fórmula estadística ya determinó correctamente a los ganadores de las últimas tres ediciones de la competición: Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.

Para la copa que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, los datos del modelo arrojan que Países Bajos vencerá a Portugal en la gran final. Además, los cálculos anticipan sorpresas históricas en las rondas de eliminación directa, al proyectar que el equipo de Cristiano Ronaldo vencerá en las semifinales a la actual campeona, la Argentina de Lionel Messi, y que Japón dejará fuera del torneo a Brasil .

«Vamos a ver una final entre dos equipos que nunca han ganado un Mundial […]. Para ser sinceros, ninguno de estos equipos suele figurar entre los favoritos habituales al título. Las predicciones actuales de Polymarket sitúan las posibilidades de Portugal de ganar el trofeo en un 7 % y las de los Países Bajos, en un 3 %», precisa el experto.

Klement desarrolló esta herramienta en sus inicios como una broma para exponer la arrogancia de las predicciones en el mundo de las finanzas. «Se ha convertido en una tradición entre los bancos hacer estos pronósticos para demostrar que los economistas tienen sentido del humor», comentó.

La intención original era probar que las fórmulas económicas fallan al aplicarse en eventos aleatorios. Sin embargo, la herramienta terminó funcionando a la perfección tres veces consecutivas, lo que convirtió al proyecto en un reporte muy esperado en Internet antes de cada cita mundialista. El propio Klement sabe de la popularidad de sus predicciones: «Cada cuatro años escribo una nota que tiene muchos más lectores que cualquier otra cosa que publique».

El modelo combina el rendimiento de las selecciones nacionales con otras variables y deja un margen abierto para la suerte de cada país. «Mi modelo incluye un factor de azar a la hora de determinar el resultado de los partidos entre dos equipos cualesquiera. Sí, un equipo puede tener muchas posibilidades de ganar a otro, pero a veces se producen sorpresas, y mi modelo tiene en cuenta estos efectos», dijo el experto al explicar su metodología de trabajo.

(Información RT).