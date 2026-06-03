Conozca y disfrute de la programación de BibloRed durante junio 2026

Foto: BibloRed

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed continúa celebrando sus 25 años y es por ello que durante junio desde Programación Cultural se trabajará la temática: Imágenes y memorias: las bibliotecas públicas como archivos vivos de voces y sentidos. ¡Conoce la programación destacada!

Algunas preguntas que encontrarás en nuestras diferentes actividades serán: ¿Cómo imaginas la biblioteca del futuro? ¿Cómo las bibliotecas han incidido en tu vida? ¿Cómo crees que tú has impactado a la biblioteca? ¿Cómo organizarías tu biblioteca? Recuerda que en www.BibloRed.gov.co en la sección de ‘Eventos’ encontrarás toda la programación de los espacios de lectura de BibloRed.

Programación destacada junio

Club de lectura y escucha: Un retrato propio a través de la biblioteca personal

¿Cuáles son tus intereses literarios y te diré quién eres? Conversaremos sobre las maneras de narrarnos desde los intereses particulares y colectivos.

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal

Miércoles 3 de junio – 2:00 p. m.

Público: personas mayores (60 – años o más)

Experiencia con primera infancia: Recuerdos con aroma a cuento

Los libros, los objetos cotidianos, las canciones, los sonidos y las palabras pueden convertirse en huellas de la memoria y en puentes para fortalecer los vínculos allí se da la relación afectiva con la biblioteca como espacio de cuidado, participación y encuentro.

Biblioteca Pública Lago Timiza

Miércoles 3, 10, 17 y 24 de junio 10:00 a. m.

Público: primera Infancia (0 – 5 años) y familia

Club de lectura y escucha: Bibliotecas para habitar

Experiencias lectoras, imaginar nuevas formas de biblioteca y descubrir distintas maneras de habitarlas

Biblioteca Pública Lago Timiza

Jueves 4, 11, 18 y 25 de junio – 3:00 p. m.

Público: adultez (29 – 59 años) y personas mayores (60 – años o más)

Club de lectura y escucha: Bibliotecas humanas

Les invitamos a un espacio para compartir historias, recuerdos, saberes y experiencias de vida. Cada persona podrá convertirse en un “libro humano” y descubrir el valor de escuchar y ser escuchados.

Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana

Martes 5 de junio – 10:00 a. m.

Público: personas mayores (60 – años o más)

Semillas para la lectura: Experiencia con primera infancia

Construyendo y creando bibliotecas La biblioteca y sus alrededores se llenan de color para convertirse en un espacio de creación, lectura y juego compartido.

Biblioteca Pública Soledad Lamprea – Perdomo

Miércoles 13 de junio – 10:00 a. m.

Público: primera Infancia (0 – 5 años) y familia

Club de lectura y escucha: Bibliotecas como archivos vivos: Libros mutantes

Una experiencia creativa para imaginar libros extraños, vivos y fuera de lo convencional.

Biblioteca Pública Néstor Forero Alcalá – Puente Aranda

Martes 19 de junio – 2:30 p. m.

Público: adolescencia (13 – 17 años) y juventud (18 – 28 años)

Club de lectura y escucha: Urna de memorias

Les invitamos a un espacio para compartir recuerdos, secretos, emociones e historias que han vivido entre libros y pasillos. Disfruten de un espacio para escribir y dejar una huella en la memoria colectiva de la biblioteca.