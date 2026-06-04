Petro oficializó aplicación de tarifa diferencial de $700 en peajes de la Autopista del Café

–En acto que realizó en el municipio de Chinchiná, Caldas, el presidente Gustavo Petro oficializó este miércoles la implementación de tarifas preferenciales en los peajes del corredor vial de Autopistas del Café, una medida que beneficiará a habitantes y transportadores de las zonas de influencia de varios municipios de Caldas, Risaralda y Quindío.

La decisión es resultado de los espacios de diálogo desarrollados entre el Gobierno nacional y las comunidades del Eje Cafetero, que solicitaron la revisión de los costos de peaje en la región.

De acuerdo con lo acordado, los usuarios beneficiarios de las categorías 1, 2 y 3 accederán a una tarifa diferencial de $700 en los peajes de Circasia, Tarapacá 1 y 2, San Bernardo y Pavas.

Durante un acto, el mandatario destacó que la reducción de las tarifas en los peajes busca facilitar la movilidad de los ciudadanos, impulsar el desarrollo económico regional y fortalecer el turismo en el Eje Cafetero.

El jefe de Estado explicó que los usuarios del corredor vial en la región, que anteriormente pagaban 17.800 pesos por el paso en los peajes, ahora cancelarán únicamente 700 pesos.

“El pueblo trabajador de Caldas debe tener libre movilidad y este fue un ejemplo, pero que no es solo para Caldas, sino para toda Colombia”, indicó.

La implementación de una tarifa diferencial de 700 pesos para vehículos de las categorías I y II en los peajes de la concesión Autopistas del Café beneficiará a miles de habitantes de Caldas, Risaralda y Quindío que utilizan diariamente este corredor vial.

En el mismo contexto, el mandatario manifestó que “quitar los peajes progresivamente en toda Colombia es un objetivo progresista”, mientras que “llenar de peajes todo el territorio nacional, como lo hemos visto hasta este momento, es un objetivo de la codicia de los banqueros”.

Asimismo, el presidente Petro reiteró la posición de su Gobierno frente a las concesiones viales, al señalar que la política oficial no contempla extender los contratos más allá de su vigencia, sino avanzar en su reversión al Estado una vez concluyan los acuerdos establecidos.

“Quiero que tengan claro que la política del Gobierno acerca de las concesiones no es extenderlas en el tiempo, sino revertirlas al Estado apenas se acabe; no vamos a dañar ningún contrato. Y revirtiendo al Estado el mantenimiento de las vías, se paga por el presupuesto nacional. Puede haber otras formas, pero se paga por el presupuesto nacional y no los pasajeros”, agregó.

?De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte, las tarifas diferenciales beneficiarán a residentes de los municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal y Circasia, ubicados en el área de influencia de los peajes Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento y Las Pavas.

Los beneficiarios deberán acreditar ante las alcaldías municipales su lugar de residencia y registrar el vehículo que accederá al descuento.

Las entidades también informaron que continúan las discusiones para ajustar las tarifas correspondientes a las categorías III a VII. El borrador de estas modificaciones será remitido al Ministerio de Transporte para su revisión y posterior publicación.

La ANI recordó que la concesión Autopistas del Café se encuentra actualmente en proceso de reversión y que su operación finalizará en febrero de 2027.