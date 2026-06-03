    • Bogotá

    Retiradas cerca de 4.700 toneladas de escombros y residuos voluminosos de las calles de Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra trabajadores levantando residuos con una palaFoto: Aguas de Bogotá

    Entre el lunes 25 y el viernes 29 de mayo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá retiraron alrededor de 4.700 toneladas de escombros y residuos voluminosos de las calles. Se adelantaron trabajos, de día y de noche, para recuperar el espacio público y hacer de Bogotá un mejor lugar para la ciudadanía.

    ¡Súmate a este esfuerzo! No arrojes estos residuos a la calle. Mejor, consulta al Ecopunto más cercano en tu localidad y lleva gratis tus escombros y residuos voluminosos como camas, sofás, muebles y colchones viejos.

    Conoce más detalles de las jornadas en la siguiente publicación de Aguas de Bogotá:  

    En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

    También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.

    • Consulta de horarios de recolección de basura: Línea 195 o WhatsApp Chatico 316 023 1524.
    • Disposición correcta de escombros: Línea 110.
    • Reporte de arrojo ilegal de basuras o escombros: Línea 195, opción 8.

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