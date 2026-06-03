Retiradas cerca de 4.700 toneladas de escombros y residuos voluminosos de las calles de Bogotá

Foto: Aguas de Bogotá

Entre el lunes 25 y el viernes 29 de mayo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá retiraron alrededor de 4.700 toneladas de escombros y residuos voluminosos de las calles. Se adelantaron trabajos, de día y de noche, para recuperar el espacio público y hacer de Bogotá un mejor lugar para la ciudadanía.

¡Súmate a este esfuerzo! No arrojes estos residuos a la calle. Mejor, consulta al Ecopunto más cercano en tu localidad y lleva gratis tus escombros y residuos voluminosos como camas, sofás, muebles y colchones viejos.

Conoce más detalles de las jornadas en la siguiente publicación de Aguas de Bogotá:

En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.