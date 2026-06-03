Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 4 de junio de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este jueves 4 de junio de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Jueves 4 de junio de 2026

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Barrios Unidos

J.J. Vargas

De la Calle 63 a la Calle 68, entre la Carrera 60 a la Carrera 68

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Remanso Sur

De la Avenida Calle 26 Sur A hasta la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 39 a la Carrera 50

8:00 a.m.

24 horas

Cambio de válvula

Rafael Uribe Uribe

San Luis

De la Calle 31 Sur a la Calle 34 Sur, entre la Avenida Carrera 10 a la Carrera 12 Bis

8:00 a.m.

24 horas

Cambio de válvula

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella, Floresta Sur

De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Casa Blanca, Pastrana y Roma

De la Calle 45 Sur a la Avenida Calle 55 Sur, entre la Avenida Primero de Mayo (Carrera 79C Bis A) a la Avenida Carrera 80

De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur, entre la Transversal 78H Bis A hasta la Avenida Carrera 80

De la Carrera 79 a la Carrera 78, entre la Calle 53B Sur a la Calle 56A Sur.

De la Avenida Calle 55 Sur a la Calle 58 Sur, entre la Carrera 79C a la Avenida Carrera 80

De la Carrera 79 a la Carrera 79C, entre la Calle 55 Sur a la Calle 57D Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

San Cristóbal, Santa Fe

Vitelma, La María

De la Avenida Calle 11 Sur a la Calle 1F, entre la Carrera 3 a Transversal 11 Este

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

Bella Suiza

De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 127 a la Calle 134

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Suba

Villa del Prado, San José de Bavaria

De la Carrera 49 a la Carrera 80, entre la Calle 170 a la Calle 183

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Ciudad Bolívar

Arabia, Bella Flor Sur, Bellavista Lucero Alto, Cedritos del Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Estrella del Sur, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Quiba, Quiba I, Quiba Rural, Quiba Urbano, San Rafael, Sumapaz, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolivar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador, El Mirador II, El Mochuelo III, El Mochuelo IV, El Tesoro, La Torre, Los Alpes Sur, Naciones Unidas, Nueva Esperanza, Paraiso Quiba, Quiba Bajo, Villa Gloria

De la Calle 67 Sur a la Calle 80A Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 26

2:00 p.m.

4 horas

Reparación acometida

Usme

La Marichuela, San Juan Bautista, Santa Librada, La Andrea, Barranquillita, La Aurora, Nuevo San Andrés y Mochuelo Oriental

De la Calle 65 Sur a la Calle 86 Sur, entre la Carrera 4 a la Carrera 14R

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.