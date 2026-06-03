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    Pico y Placa particulares en Bogotá: Este jueves 04 de junio de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 1 y 2

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto ACS). La restricción del pico y placa en Bogotá, este jueves 04 de junio de 2026, corresponde a los vehículos particulares con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5. Horario: 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Taxis y Transporte Especial No pueden transitar los que tienen placa terminada en 1 y 2. Horario: 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.

    Hay que tener en cuenta que las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen restricción los días pares y los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 en los días impares.

    Restricción del pico y placa para vehículos particulares el resto de semana aplica así:

    Viernes 05 de junio: placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
    Sábado 06 de junio: No aplica
    Domingo 07 de mayo: No aplica

    La restricción del pico y placa para taxis el resto de semana aplica así:

    Viernes 05 de junio: placas terminadas en 3 y 4
    Sábado 06 de junio: placas terminadas en 5 y 6
    Domingo 07 de mayo: No aplica

    La restricción del pico y placa para Transporte Especial (automóvil, camioneta o campero de 4 pasajeros sin incluir el conductor), rige así:

    Jueves 04 de junio: placas terminadas en 1 y 2
    Viernes 05 de junio: placas terminadas en 3 y 4
    Sábado 06 de junio: placas terminadas en 5 y 6
    Domingo 07 de mayo: No aplica

    Multas y sanciones

    Incumplir la restricción del pico y placa puede resultar en una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Son 522.900 pesos.

    Además, el vehículo podría ser inmovilizado y trasladado a los patios.

    Pico y placa solidario

    Los conductores que deseen evitar las restricciones pueden optar por el programa de pico y placa solidario, que permite, mediante el pag

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