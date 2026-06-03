Resultados del Baloto, las loterías y chances de este miércoles 03 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 03 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 9039- La 5ta 6 – Tarde 3605 – La 5ta 6
Culona
Día 9687 – Noche
Astro Sol
2691 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
3882- La 5ta 9
Paisita
Día 6203 – La 5ta 5 – Noche
Chontico
Día 6329 – La 5ta 9 – Noche
Cafeterito
Tarde 2239 – La 5ta 9 – Noche
Sinuano
Día 7798 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 879 – Noche
Play Four
Día 2350 – Noche
Samán
Día 9778
Caribeña
Día 2365 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 4219 – La 5ta 9 – Noche
Fantástica
Día 3543 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 8337 – La 5ta 2 – Tarde 2130 – La 5ta 9