Este 3 de junio Bogotá, mi Ciudad, mi Casa celebra el Día Mundial de la Bicicleta

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá <

Este 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta, recuerda: cada ciclista es una vida que merece respeto y cuidado en la vía.

Cabe recordar que cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer este medio de transporte como una herramienta accesible, ecológica y transformadora.

En Bogotá, la bicicleta no solo conecta destinos, también conecta personas y sueños.

Recuerda que el mejor camino es aquel donde protegemos la vida en las vías.