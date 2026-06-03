En Bogotá hay más de 886.000 viajes diarios en bicicleta

Foto: Secretaría de Movilidad

Este miércoles 3 de junio de 2026, Bogotá celebra el Día Mundial de la Bicicleta con una ciudad que ha convertido este medio de transporte en protagonista de su movilidad con más de 886.000 viajes diarios en bicicleta, lo que representa el 7,3 % de los desplazamientos de la capital.

Esto ha sido posible al contar con una red de 683 kilómetros de cicloinfraestructura, más de 85.000 cupos de estacionamiento para bicicletas y micromovilidad, y una amplia red de servicios que fortalecen la movilidad activa.

“Hoy celebramos a quienes hacen de la bicicleta una herramienta para moverse a su estudio, trabajo, y conectarse con la ciudad. Bogotá continúa fortaleciendo las condiciones para que cada vez más personas puedan movilizarse de manera segura y sostenible sobre dos ruedas”, afirmó la secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz.

La bicicleta conecta con la educación

Como parte de esta conmemoración, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) destaca los avances e impacto de los programas Al Colegio en Bici y BiciParceros, iniciativas que promueven recorridos escolares seguros y fomentan la movilidad activa entre niñas, niños y adolescentes.

Durante este año, los programas de movilidad escolar segura, Al Colegio en Bici y Biciparceros, han beneficiado a 6.660 estudiantes y han realizado 416.667 viajes seguros hacia y desde las instituciones educativas. Estas iniciativas fortalecen la formación en seguridad vial y contribuyen al desarrollo de una mayor autonomía en niñas, niños y adolescentes.

Actualmente, Al Colegio en Bici tiene presencia en 95 colegios, con el acompañamiento de 343 guías escolares. Por su parte, BiciParceros opera en 106 colegios, apoyado por un equipo de 137 guías. A través de estos programas, Bogotá sigue fortaleciendo entornos escolares más seguros y promoviendo el uso de la bicicleta desde edades tempranas.

Registro Bici: una herramienta para proteger a los ciclistas

La Administración Distrital continúa fortaleciendo acciones para la protección de quienes se movilizan en bicicleta. A través de Registro Bici Bogotá, la ciudadanía puede asociar los datos de su bicicleta con su información personal, facilitando la identificación de la propiedad del vehículo en caso de hurto y contribuyendo a los procesos de recuperación adelantados por la Policía Nacional.

Actualmente, la plataforma supera las 550.000 bicicletas registradas y se ha consolidado como una de las herramientas más importantes para la protección de las y los ciclistas de la capital.

Gracias al trabajo articulado entre la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad, durante la actual administración se han recuperado más de 2.400 bicicletas hurtadas

Una apuesta por una ciudad más sostenible

La conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta hace parte de los esfuerzos que adelanta el Distrito para seguir promoviendo modos de transporte sostenibles, seguros y eficientes, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes habitan y recorren Bogotá.

Además de fortalecer la infraestructura y las herramientas de protección para ciclistas, Bogotá reconoce que detrás de cada viaje en bicicleta hay una historia distinta. Hay quienes pedalean para llegar al trabajo, cuidar de sus familias, estudiar, entrenar, conectar con el transporte público o incluso para quienes la bicicleta es su herramienta laboral.

En ese sentido, la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta también busca visibilizar la diversidad de personas que usan este medio de transporte en la ciudad y reconocer que cada pedalazo representa una forma diferente de habitar y conectarse con Bogotá.