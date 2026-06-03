Piden llamar a indagatoria al presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña

Los representantes investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara, Gloria Elena Arizabaleta y Wilmer Ramiro Carrillo, emitieron un salvamento de voto para evitar el archivo del proceso y solicitaron llamar a indagatoria al mandatario. Este crucial giro legal, que sacude el entorno político en Colombia, se dio a conocer este miércoles, luego de que los congresistas hallaran indicios de supuestos gastos no reportados y posibles aportes de terceros en la carrera electoral de 2022.

La determinación de los dos legisladores se opone a la intención de cerrar la etapa de indagación previa que cursa contra el jefe de Estado. Según los representantes, la fase preliminar permitió recaudar los elementos probatorios necesarios que justificarían avanzar hacia una investigación formal. Entre los motivos principales que sustentan la petición, destacan presuntas inconsistencias en la canalización de recursos financieros y eventuales irregularidades económicas en el pago destinado a los testigos electorales.

Es importante señalar que, al tratarse de un proceso judicial y legislativo en desarrollo, prevalece la estricta presunción de inocencia sobre el mandatario y su equipo de campaña. Las supuestas anomalías respecto a los topes electorales son actualmente materia de análisis, y solo un fallo definitivo emitido por las autoridades competentes podrá determinar la existencia de responsabilidades. El llamado a indagatoria no es una condena, sino un recurso legal para escuchar los descargos del investigado frente a las evidencias recolectadas.

Esta movida dentro del Congreso de la República mantiene vigente el expediente y obliga al pleno de la Comisión a tomar una postura definitiva frente al futuro de la campaña conocida como ‘Petro Presidente’. Mientras el salvamento de voto surte su trámite interno, el ambiente político del país se mantiene a la expectativa del desenlace de uno de los capítulos investigativos más relevantes de la actual administración.