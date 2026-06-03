Gobierno activa medidas para enfrentar fenómeno de El Niño

Foto: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

El país se prepara ante el aumento de la probabilidad de variabilidad climática con un paquete de acciones orientadas a prevenir emergencias y proteger los recursos naturales.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), adoptó 17 medidas y recomendaciones dirigidas a entidades territoriales y titulares de licencias ambientales, con el objetivo de anticipar y mitigar los impactos del fenómeno de El Niño en Colombia.

Estas acciones responden a escenarios climáticos que indican una probabilidad del 82 % de que el fenómeno se presente entre mayo y junio, con una permanencia estimada del 96 % entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, lo que podría generar efectos significativos sobre el agua, los ecosistemas y la seguridad alimentaria.

Entre las medidas del Ministerio de Ambiente se destacan el fortalecimiento de la gestión integral del recurso hídrico, priorizando el abastecimiento humano y agrícola; la prevención de incendios forestales mediante sistemas de alerta temprana; la revisión del ordenamiento territorial; y la protección de la fauna silvestre y los ecosistemas estratégicos.

De manera complementaria, la Anla emitió siete lineamientos enfocados en los proyectos con licencias ambientales, incluyendo la revisión de planes de contingencia, el ajuste de programas de ahorro de agua y el fortalecimiento del análisis de capacidades operativas de proyectos hidroeléctricos para evitar afectaciones a comunidades y ecosistemas.

“Prepararnos es cuidar la vida. Hoy enfrentamos fenómenos cada vez más intensos y con mayores impactos, por lo que el Gobierno Nacional actúa de manera preventiva y oportuna para fortalecer la capacidad de respuesta del país», afirmó la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, al destacar que estas medidas buscan proteger a las comunidades y garantizar una gestión responsable frente al cambio climático.

El detalle de las medidas emitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible