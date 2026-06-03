Media Maratón de Bogotá confirmó presencia de figuras mundiales para su edición 26

Foto: IDRD.

Bogotá se prepara para recibir más de 40.000 deportistas en la versión 26 de la Media Maratón de Bogotá (mmB), la cual se llevará a cabo el domingo 26 de julio de 2026. Durante el acto de lanzamiento del evento fueron presentadas las medallas de la competencia, además de la camiseta oficial que, para esta edición, rendirá un homenaje a la capital.

Durante el acto fueron presentados 12 atletas internacionales que estarán animando la carrera. Desde Etiopía, Aynalem Desta, actual campeona de la mmB, recorrerá las calles del Distrito para defender su título. La acompañará su connacional Bereket Nega, campeón de la Media Maratón de Riyadh, Arabia Saudita.

La delegación de figuras africanas incluye también a Samsom Amare de Eritrea, quien cuenta con grandes resultados en la disciplina al vencer en las maratones de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos y Shanghái.

Asimismo, Kenia aportará un número importante de competidores de alto calibre entre los que se encuentran:

Benson Kypruto: medallista de bronce olímpico en Paris 2024 y campeón en las maratones de Boston 2021, Chicago 2022, Tokio 2024 y Nueva York 2025

Gideon Kiprop: ganador de la Media Maratón de Madrid, 2026

Gladys Cherop: vencedora en 2023 en Stramilano, Italia y en Argelia, 2025

Stacy Ndiwa: campeona en la Maratón de Los Ángeles 2024

Charles Matata: campeón en Media Maratón de Estambul, Turquía 2026

Gladys Kwamboka: campeona de la media maratón de Bogotá 2024 y de la Media Maratón de Venloop, en Holanda en 2026

La representación latinoamericana tendrá a Zaida Ramos de Perú, campeona de la Media Maratón de Lima 2024 y 2025. También acudirán a la capital los ecuatorianos Segundo Jami (campeón de la Media Maratón Heredia, Costa Rica 2025) y Rosa Chacha (atleta olímpica en Londres 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 y Paris 2024).

Un evento que impulsa el desarrollo desde el deporte

Para esta edición de la mmB son esperados 42.000 atletas de 50 países, lo que hace de este evento que tiene el sello Platino de la World Athletics, deje un gran dividendo turístico, gastronómico y, por ende, económico para la ciudad, además de generar empleo.

El evento cuenta con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y convocará a corredores de más de 50 países, incluidos atletas élites y aficionados que acudirán al Distrito para competir en las categorías de 10 y 21 kilómetros.

“Desde el IDRD vemos la Media Maratón como una oportunidad para fortalecer una visión que abarca más allá de una carrera atlética de gran impacto. Queremos que esa emoción que se siente al ponerse un número, al salir a correr y al cruzar una meta, se transforme también en hábitos permanentes de actividad física”, dijo Gabriel Lagos, director (e) del IDRD.

Reconocida por World Athletics con sellos de calidad internacional desde 2009, la mmB ha posicionado a Colombia como referente en el atletismo de ruta. Para consultar las tarifas y detalles de inscripción en el siguiente enlace: https://www.mediamaratonbogota.com/inscripcion/

Puedes consultar más detalles del lanzamiento oficial de la edición 26 de la mmB en la siguiente publicación de Instagram: