-Dólar TRM: $ 3,572.85 (vigente 04 de junio)

-Euro $ 4,157.70

-Bitcoin US$ 65.203,60

Tasa de Interés

-DTF: 10,14%

-UVR: $ 412,52

-Tasa de Usura 28,79%

-Café US$ 3,08

-Petróleo Brent US$ 96,26

-Oro-Compra Banco de la República $ 489.995,86