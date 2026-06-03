    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $ 3,572.85 (vigente 04 de junio)
    -Euro $ 4,157.70
    -Bitcoin US$ 65.203,60

    Tasa de Interés

    -DTF: 10,14%
    -UVR: $ 412,52
    -Tasa de Usura 28,79%

    -Café US$ 3,08
    -Petróleo Brent US$ 96,26
    -Oro-Compra Banco de la República $ 489.995,86

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