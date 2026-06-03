Registraduría: Concluyó el 100% del escrutinio de elecciones presidenciales; las reclamaciones no superaron el 0,7 %

—La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este miércoles que concluyó el 100 % del escrutinio de las votaciones presidenciales por parte de los jueces de la República en todo el país, así como la consolidación de los resultados en el exterior y subrayó que las reclamaciones presentadas no superaron el 0,7 % del total de mesas instaladas en el territorio nacional.

El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que el escrutinio se llevó a cabo de manera eficiente y sin contratiempos. De igual forma, agradeció la rigurosa labor desempeñada por los jueces de la República en las cerca de 3.000 comisiones escrutadoras instaladas en el país.

Además, reiteró la convocatoria a las organizaciones políticas, a los órganos de control (Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación) y a las misiones de observación electoral para que mañana jueves en la sede central de la Registraduría Nacional, conozcan de manera clara y detallada la información de los puestos y las mesas de votación que fue puesta a disposición de los auditores de los partidos políticos el pasado 26 de mayo, en un ejercicio de absoluta transparencia.

Finalmente, el Registrador Nacional ratificó que la entidad avanza en la planeación y organización de la segunda vuelta presidencial, que iniciará el lunes 15 de junio en el exterior y se realizará el 21 de junio en Colombia.