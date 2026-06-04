Comité promotor retira proyecto de la Constituyente; Petro respaldó la decisión: «La prioridad del constituyente, el pueblo, es definir su próximo gobierno»

–El comité promotor anunció el retiro del proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y, por ende, la suspensión del proceso de recolección de firmas, argumentando que esta medida se decidió «luego de un proceso de reflexión colectiva sobre la coyuntura nacional y el momento político que atraviesa Colombia».

Inmediatamente, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta en X, expresando que apoya la determinación del comité promotor de suspender el proceso de recolección de firmas. «La decisión de hoy, definir su próximo gobierno, es la prioridad del constituyente, es decir del pueblo. De eso dependen las reformas sociales», precisa el primer mandatario.

La propuesta de la constituyente, según el jefe del Estado, es, por definición, del constituyente, y se levantó para profundizar la reformas laboral, pensional, de servicios públicos, de reforma a la minería y de generalización del nivel de educación en la sociedad colombiana y buscaba llenar el vacío que el actual congreso de la república que por un voto no permitió la consulta popular y frenó las reformas para el pueblo».

Además señala que la constituyente «no tenía más objetivo que mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y garantizar de una vez sus derechos fundamentales consignados en la constitución de 1991» y puntualiza:

«La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones al reflejar una profunda división ciudadana no permite que el constituyente se convoque así mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento».

Luego, subraya el jefe del Estado, «el pueblo debe primero determinar, en tranquilidad, su mayoría y definir el destino de la nación. De esa definición depende la suerte de las reformas sociales ya hechas en mi gobierno y las que aún se necesitan».

Petro afirma que «hoy lo que (ha) crecido el fascismo y el peligro no solo de la derogación de todas las conquistas sociales logradas sino la muerte misma de la democracia y el riesgo total contra la vida, como lo ha hecho el fascismo en otros países y en otros momentos de nuestra historia, se muestra como decía Gramci (filósofo y ex diputado del Reino de Italia), bajo la forma de los monstruos».

Y puntualiza que en estos momentos «cualquier luchador o luchadora por la Vida debe unirse para detener el peligro que se cierne sobre Colombia y con ella sobre la humanidad. El fascismo siempre crece cuando crece el discurso del odio, la mentira y el miedo».

Advierte que «como persona siendo presidente he sido objeto diario y cotidiano de ese odio que proviene de los privilegiados y poderosos de siempre y hasta de poderes genocidas extranjeros. Juntarse por la vida es necesario y es la prioridad».

Precisa, adicionalmente que si el país llega al acuerdo nacional que propuso alrededor de las reformas sociales que necesita el pueblo, «construiremos con seguridad paz y progreso para todos y todas. Hoy la bandera de la Vida y de Colombia soberana y libre es la prioridad», complementó.

Por ello finaliza diciendo: «Apoyo la determinación que el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente j tomado al suspender el proceso de recolección de firmas. La decisión de hoy, definir su próximo gobierno, es la prioridad del constituyente, es decir del pueblo. De eso dependen las reformas sociales. Por la Vida y una Colombia bella, soberana y libre».

El Comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de su vocero oficial, Armando Valbuena Woiriyú, comunicó oficialmente el retiro del respectivo proyecto y la suspensión del proceso de recolección de firmas, argumentando que esta medida se decidió «luego de un proceso de reflexión colectiva sobre la coyuntura nacional y el momento político que atraviesa Colombia».

Valbuena Woiriyú subrayó que esta medida «responde a una lectura responsable de las condiciones políticas actuales y a la necesidad de concentrar los esfuerzos democráticos, sociales y organizativos en la construcción de consensos amplios que permitan defender la democracia y consolidar una gran alianza por la vida, capaz de frenar el avance de los sectores de extrema derecha que amenazan los derechos, la convivencia y la paz en nuestro país».

Además reconoció «el enorme esfuerzo realizado por miles de ciudadanas y ciudadanos que, desde los distintos territorios de Colombia y desde el exterior, respaldaron esta iniciativa como una herramienta legítima de participación popular y transformación democrática».

? Ante la coyuntura electoral, donde está en juego la democracia y la vida, el Comité Promotor por la Asamblea Constituyente emite este comunicado. Aunaremos esfuerzos para acompañar a @IvanCepedaCast y @aida_quilcue para la construcción del Gran Acuerdo Nacional ?? pic.twitter.com/vcBA4hcEdE — Armando Wouriyu Valbuena (@ArmandoWayuu) June 4, 2026

De hecho, el candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda anunció que no iniciaría un eventual gobierno con la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

«No lo haré, buscaré un acuerdo nacional, y no lo digo ahora, vengo insistiendo en esa propuesta desde hace largos años, y si en ese proceso de diálogo y concertación aparece como una posibilidad una constituyente, emprender ese camino pero con la condición de que haya concertación», afirmó Cepeda en declaraciones a La FM.

Cepeda reconoció que el Congreso no le daría trámite a la propuesta de su jefe Petro. “Es un camino que, por mi experiencia, le digo, es muy engorroso”, advirtió.

En otra entrevista con el diario El Tiempo, Iván Cepeda, cambió su respuesta. No descartó la constituyente, pero subrayó que no sería el punto de partida de su eventual gobierno. “Puede ser que al final de ese camino». Agregó que sería al final, cuando «nos pongamos de acuerdo en que hay unos temas pactados, y viene un asunto que es cómo se implementa”.

Posteriormente, Cepeda publicó esta declaración en su cuenta en X:

EN DIRECTO: SEGUNDO MENSAJE A LA NACIÓNhttps://t.co/Uca3JVtz8A — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 4, 2026

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, salió también este jueves, a defender la decisión de retirar el proyecto de la constituyente.

En rueda de prensa, en la que apareció luciendo la camiseta de la Selección Colombia, Sanguino, afirmó que esta era una iniciativa popular «y hoy sus promotores, junto con los sectores sociales que la impulsaron, coinciden con el Gobierno en que lo mejor es retirarla para no distorsionar la contienda electoral ni interferir en la libre toma de decisiones del pueblo colombiano».

El pueblo habla y el Gobierno del Cambio escucha. ??? Esta era una iniciativa popular y hoy sus promotores, junto con los sectores sociales que la impulsaron, coinciden con el Gobierno en que lo mejor es retirarla para no distorsionar la contienda electoral ni interferir en la… pic.twitter.com/X7PPtpVEhM — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) June 4, 2026

Además, en su cuenta en X, el ministro Sanguino publicó en X una declaración y compartió una imagen:

¡Soy 100 % hecho en Colombia!?? ?? La camiseta me la pongo sinceramente. Mi equipo ha sido, es y será nuestra Colombia, no Estados Unidos. ? pic.twitter.com/IPxGZ3SoPd — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) June 4, 2026