La Sierra Nevada de Santa Marta es ahora Reserva Natural y zona vedada para la explotación minera y de hidrocarburos

–La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, (en la foto) entregó personalmente a las comunidades indígenas, en su propio territorio, la resolución que delimita y declara la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo de la Sierra Nevada de Santa Marta – Gonawindúa, con una extensión de 1,5 millones de hectáreas de ecosistema estratégico.

La norma permite la agricultura, el turismo y las economías productivas y para la vida y prohíbe definitivamente la explotación minera y de hidrocarburos. Y deja bajo la responsabilidad de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, la defensa integral de ese territorio.

La resolución reconoce la importancia ancestral del territorio y los servicios ecosistémicos que presta a esas comunidades indígenas para las cuales la Sierra es el ‘Corazón del Mundo’.

Al declarar a la Sierra Nevada como un territorio libre de actividades extractivas de combustibles fósiles, la nomra prohíbe la expedición de nuevos títulos mineros y licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos, sin afectar usos o actividades como la agricultura, la ganadería y el ecoturismo, entre otros.

“Esta Reserva es una promesa del presidente Petro para la protección y es un legado para el mundo. No solo es un documento, es una herramienta para que los cuatro pueblos puedan defender la integralidad del territorio. Estamos diciendo que en el Corazón del Mundo no se hará minería, ni explotación de hidrocarburos, porque rompe las conectividades naturales y el tejido espiritual que sostiene el territorio. La Reserva permite la agricultura, el turismo, el ecoturismo y turismo de los pueblos, las economías para la vida y las economías productivas”, manifestó la ministra Irene Vélez Torres.

La ministra (e) Irene Vélez Torres, @IreneVelezT, destacó que la reserva definitiva “Corazón del Mundo” une conocimiento ancestral y sustento técnico para proteger más de 1,5 millones de hectáreas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta medida permite la agricultura, el… pic.twitter.com/CXmPADtUwE — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) June 3, 2026

La reserva fue construida junto a los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, reconoce el valor ecológico, hídrico, biocultural y ancestral de la Sierra, así como la función estratégica de la Sierra Nevada como regulador hídrico y climático en la región, barrera orográfica y sustento de una red radial de ríos que abastece centros urbanos, sistemas productivos y ecosistemas.

Asimismo, exalta el valor que representa para los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, para quienes la sierra constituye el ‘Corazón del Mundo’: un cuerpo vivo en el que territorio, naturaleza, cultura y espiritualidad conforman un tejido interconectado e indivisible.

La resolución que declara la Reserva de carácter definitivo permitirá que las comunidades, organizaciones y empresas sigan adelantando actividades agrícolas, pecuarias y ganaderas, desarrollen proyectos de turismo, ecoturismo, turismo comunitario y cultural, así como el comercio y la prestación de servicios.

En el mismo sentido, se permitirán actividades de construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda; construcción y mantenimiento de infraestructura educativa, de salud y comunitaria; puentes y obras de transporte; construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías; y obras de alcantarillado, saneamiento básico e infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos domiciliarios.

La ministra aclaró que la resolución no afecta la propiedad privada ni constituye una limitante para los procesos de formalización de la propiedad o de adjudicación de tierras, de carácter individual o colectivo, ni para los procesos de constitución de zonas de reserva campesina.

Tampoco interfiere ni sustituye el ejercicio de competencias y funciones de los Territorios Indígenas, ni el ejercicio de autoridad de los pueblos indígenas en sus territorios; no modifica el régimen jurídico de las áreas protegidas; y no interfiere ni sustituye las competencias de las autoridades ambientales en el ámbito de su jurisdicción, ni las de las entidades territoriales en la expedición de instrumentos de planeación y planificación.

Con la declaratoria de la reserva, el área de la Sierra Nevada quedará libre de nuevos proyectos de concesión o autorización para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos.

En ese sentido, se prohíbe:

-El otorgamiento de nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, prerrogativas de explotación o cualquier otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales para la exploración o explotación de minerales.

-La celebración de nuevos contratos o convenios de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, ni contratos de evaluación técnica (TEA) o cualquier otro tipo de contrato para la exploración o explotación de hidrocarburos.

-El otorgamiento de nuevas autorizaciones, permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales e hidrocarburos.

Los efectos de esta resolución no aplicarán para los títulos y concesiones vigentes otorgados por la autoridad ambiental.