Este 4 de junio participe en la Feria de Servicios Incluyente de Catastro Bogotá
Foto: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa acercamos los servicios distritales a la ciudadanía. El próximo jueves 4 de junio, Catastro Bogotá llevará a cabo la Feria de Servicios Incluyente, en esta oportunidad dirigida a personas con discapacidad, adultos mayores, población LGBTI, comunidades indígenas y pensionados.
En este espacio, que tendrá lugar en el parqueadero del Centro Administrativo Distrital CAD – Av. Carrera 30 # 25-90 de 8:00 a.m. a 3:00 p. m., con entrada libre y sin necesidad de inscripción previa, los asistentes podrán conocer todos los servicios que ofrecen entidades como Catastro Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de Integración Social, SENA, Foncep, Registraduría Nacional, Caja de Vivienda Popular, Secretaría Distrital del Hábitat, Capital salud, IDIPRON, Lotería de Bogotá, entre otras.
Algunos de los trámites que se podrán solicitar en esta jornada son: desenglobes, englobes, incorporación de construcción, revisión de avalúo, modificación de estrato, uso y destino, así como obtener certificaciones catastrales, entre otros.
Este tipo de espacios son muy importantes, porque nos acercan a toda la población que necesita solicitar un trámite ante nosotros. Nuestra prioridad es prestar un mejor servicio con calidad, oportunidad y calidez para todos.
Es importante que las personas interesadas consulten previamente los requisitos y/o documentos requeridos para poder realizar su trámite.