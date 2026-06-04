Estudio de la Secretaría de la Mujer identificó señales de sexismo entre jóvenes de colegios públicos

Foto: Secretaría de la Mujer

El 62 % de las y los estudiantes participantes en un diagnóstico exploratorio realizado por la Estrategia de Transformaciones Culturales de la Secretaría Distrital de la Mujer manifestó estar de acuerdo con la frase “Las feministas odian a los hombres”. Además, el 68 % validó la afirmación “Las mujeres solo buscan hombres con dinero y poder”.

El estudio se desarrolló en instituciones educativas oficiales de Bogotá con estudiantes de grados noveno, décimo y once, así como con docentes. Su objetivo fue identificar señales tempranas de sexismo y analizar la incidencia de la llamada manósfera, un ecosistema de comunidades virtuales que promueve ideas de supremacía masculina o victimiza a los hombres frente a las conquistas de la igualdad.

Los resultados revelan una tensión presente en las aulas. Aunque gran parte de las y los estudiantes reconoce la existencia de desigualdades de género en la sociedad, persisten la aceptación de chistes sexistas, comentarios despectivos y distintas formas de resistencia frente a la igualdad. El conocimiento de estas problemáticas no siempre se traduce en transformaciones de los comportamientos cotidianos ni de las formas de relacionarse.

Los discursos antifeministas y los estereotipos de género ya no circulan únicamente en espacios tradicionales. Con frecuencia aparecen en videos cortos, memes, comentarios en redes sociales, grupos de WhatsApp o conversaciones cotidianas entre jóvenes.

Términos como “feminazi” o afirmaciones como “ahora todo es machismo” suelen presentarse como bromas o comentarios inofensivos. Sin embargo, el diagnóstico advierte que estos mensajes pueden influir en la manera en que adolescentes y jóvenes comprenden la igualdad, los derechos de las mujeres y las relaciones de género.

“Estos hallazgos exploratorios nos muestran que la igualdad también se juega en los lenguajes cotidianos, las redes sociales, los salones de clase y en la manera como las y los jóvenes aprenden a relacionarse. Desde la Secretaría Distrital de la Mujer queremos actuar antes de que estos discursos escalen a violencias, exclusiones o prácticas de discriminación contra las mujeres y las niñas”, afirmó Juliana Martínez Londoño, subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad.

La situación identificada en Bogotá coincide con tendencias observadas en otros países de la región. El estudio Actitudes antifeministas en América Latina, elaborado por la Fundación Friedrich Ebert (FES Chile), encontró que cerca del 30 % de la población encuestada en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador y México presenta altos niveles de antifeminismo, una tendencia que se manifiesta con mayor frecuencia entre los hombres.

Para la Secretaría Distrital de la Mujer, estos hallazgos refuerzan la importancia de desarrollar espacios pedagógicos en las comunidades educativas que permitan fortalecer el pensamiento crítico frente a los contenidos que circulan en entornos digitales, cuestionar estereotipos de género y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

“Cuando una adolescente escucha que el feminismo exagera, que las mujeres son interesadas o que un hombre no debe mostrar vulnerabilidad, no estamos frente a frases sin consecuencias. Estamos frente a imaginarios que afectan la autonomía, la seguridad y la vida de las mujeres. Por eso la transformación cultural es una tarea preventiva y colectiva”, aseguró la subsecretaria.

La investigación concluye que la prevención de las violencias contra las mujeres también pasa por comprender cómo se construyen y reproducen los imaginarios sobre género en los entornos digitales, escolares y cotidianos. Allí también se disputan las creencias, las formas de convivencia y la posibilidad de prevenir las violencias desde la raíz.