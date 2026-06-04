EE.UU amenaza con retirar la visa a quienes en Colombia intenten «manipular» las elecciones de la segunda vuelta presidencial

–Tras espaldarazo del presidente Donald Trump al candidato opositor Abelardo de la Espriella, el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, publicó un mensaje en el que señala que «para salvaguardar la integridad de las próximas elecciones de Colombia», correspondientes a la segunda vuelta presidencial, donde aquel se enfrenta a Iván Cepeda, el candidato del presidente Gustavo Petro, se ha tomado la atribución de monitorear «de cerca la situación en la costa caribeña y en otras partes»; y advirtió con retirar visas y prohibir la entrada al país a quienes intenten manipular el proceso.

«Aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea comprando votos o de otra manera— están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias», escribió Landau y destacó: «¡Por algo me llaman El Quitavisas!».

Landau mencionó que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha explicado en numerosas ocasiones que «una visa de EE.UU. es un privilegio, no un derecho», y que las denegaciones y revocaciones de visas son «herramientas poderosas» para avanzar en su política exterior.

.@SecRubio testified before Congress this week that the US is committed to protecting Colombia’s democracy. He has also explained on many occasions that a US visa is a privilege, not a right, and that visa denials and revocations are powerful tools for advancing our foreign… pic.twitter.com/tUTK9pXFHM — Christopher Landau (@DeputySecState) June 4, 2026

TRADUCCIÓN:

@SecRubio testificó ante el Congreso esta semana que EE. UU. está comprometido con la protección de la democracia de Colombia. También ha explicado en numerosas ocasiones que una visa de EE. UU. es un privilegio, no un derecho, y que las denegaciones y revocaciones de visas son herramientas poderosas para avanzar en nuestra política exterior. Para salvaguardar la integridad de las próximas elecciones de Colombia, estamos monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otras partes. Por lo tanto, aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea COMPRANDO VOTOS o de otra manera— están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias. ¡Por algo me llaman El Quitavisas!

De hecho, EE.UU. ya tomó partido en los comicios colombianos. El pasado martes, Trump felicitó, en su plataforma Truth Social, a De la Espriella por los resultados conseguidos en la primera vuelta de los comicios el pasado domingo, que no fueron suficientes para ganar en esa jornada, por lo que se realizará el balotaje el próximo 21 de junio.

El mandatario describió a De la Espriella como un «incansable» luchador por su país y señaló que, como presidente, sería «tremendamente exitoso» para «hacer crecer la economía, crear empleo, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, tomar medidas energéticas contra el crimen y las drogas, y restaurar la ley y el orden» en el país latinoamericano.

«Debido a sus enormes logros en la vida y a su apoyo político hacia mí, personalmente, es un honor para mí dar a Abelardo mi respaldo total y absoluto», agregó.

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