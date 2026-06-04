Cortes de luz este viernes 05 de junio de 2026 en Bogotá, Soacha, Cajicá y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 05 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Cajicá y Zipaquirá, Cundinamarca.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio La Castellana. De la carrera 46 a carrera 48 entre calle 92 a calle 94 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Ciudad Bolívar Rural I. De la carrera 26 a carrera 28 entre calle 77 Sur a calle 79 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Modelia Occidental. De la carrera 79 a carrera 82 entre calle 21 a calle 23 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Sagrado Corazón. De la carrera 7 a carrera 14 entre calle 35 a calle 38 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Guaymaral. Carrera 120 vía Guaymaral – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Potosí. De la calle 100 a calle 117 entre carrera 69 a carrera 72 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio Santa Rosa. De la calle 114 a calle 116 entre carrera 69 a carrera 71 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Fátima. De la calle 49 Sur a calle 51 Sur entre carrera 36 a carrera 38 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Tibabita Rural. De la calle 190 a calle 201 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio Tibabita. De la calle 190 a calle 192 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha, Cundinamarca

Municipio de Soacha – Comuna 4 – Barrio Ciudadela Sucre Bella Vista. De la carrera 40 Este a carrera 50 Este entre calle 33 a calle 41 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 2:15 p. m.

Barrio El Oasis. De la calle 39 a calle 41 entre carrera 40 Este a carrera 42 Este – Desde las 7:30 a. m. hasta las 2:15 p. m.

Soacha, Cundinamarca

Municipio de Soacha – sector rural. Veredas Fusunga y Chacua – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Cajicá, Cundinamarca

Municipio de Cajicá. Sector Chuntame, de la calle 2 a calle 4 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Zipaquirá, Cundinamarca

Municipio de Zipaquirá. De la calle 3 a calle 5 entre carrera 26 a carrera 28 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.