Supersalud facilita acuerdos por más de $38.000 millones para fortalecer el flujo de recursos en salud

–La Superintendencia Nacional de Salud informó que entre enero y mayo de 2026 se lograron 139 acuerdos de conciliación por más de $38.000 millones, con el propósito de mejorar el flujo de recursos y contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema de salud en diferentes regiones del país.

Los acuerdos fueron alcanzados mediante seis Jornadas de Conciliación Extrajudicial en Derecho realizadas en distintas zonas del territorio nacional y a través de audiencias de reparto ordinario desarrolladas en Bogotá.

Del total de acuerdos suscritos, 102 se concretaron durante las jornadas presenciales en territorio, por cerca de $32.700 millones, mientras que los 37 restantes fueron resultado de las audiencias adelantadas en la capital del país, por más de $5.300 millones.

Según la entidad, 51 acuerdos beneficiaron a instituciones de la red pública de salud, por más de $18.000 millones, mientras que 88 correspondieron a la red privada, por cerca de $20.000 millones. En total, 116 entidades prestadoras de servicios de salud se vieron favorecidas con estos procesos.

Entre los acuerdos más representativos de la red pública se encuentran la ESE Hospital San José de Maicao, la ESE Hospital Regional de Sogamoso y la ESE Hospital San Jerónimo de Montería, que en conjunto suman cerca de $12.000 millones. Solo los acuerdos alcanzados por el Hospital San José de Maicao superan los $7.500 millones.

En la red privada sobresalen los acuerdos logrados por la Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar, la Fundación Cardiovascular de Colombia, la Sociedad Médica Clínica Maicao y la Clínica La Esperanza de Montería, cuyos montos acumulados rondan los $6.000 millones.

La Superintendencia destacó que estas acciones han permitido fortalecer el flujo de recursos en 15 departamentos del país, favoreciendo el funcionamiento de hospitales, clínicas y demás prestadores de servicios de salud.

La entidad anunció además que antes de finalizar junio realizará dos nuevas jornadas de conciliación, dirigidas a entidades de salud de cinco departamentos que mantienen asuntos pendientes relacionados con el saneamiento de cartera y la recuperación de recursos.

De acuerdo con la Superintendencia, estas jornadas buscan promover acuerdos entre los actores del sistema, agilizar el pago de obligaciones pendientes y contribuir a la estabilidad financiera de las instituciones prestadoras de servicios de salud.